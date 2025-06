Una storia d’amore lunga 95 anni: Pancalieri e i suoi Alpini [FOTO]

Il ‘Gruppo Alpini di Pancalieri’ fu costituito nel 1930, eleggendo come primo capogruppo Giovanni Garnero. Negli anni si sono succeduti altri cinque capigruppo di riferimento: Mario Beisone, Giuseppe Gamba, Giovanni Oddono, Fabrizio Crivellaro e Giovanni Demorizio, che hanno contribuito a mantenere vivo lo spirito alpino nel paese. Ora il gruppo è nelle mani di Domenico Michienzi.

Le celebrazioni sono iniziate sabato mattina con il ritrovo davanti al Comune, dove si è svolta l’alzabandiera e il saluto del sindaco Piero Paletto. È seguita la camminata “Tui ’nsema in gir per le casin’e d’Pancalé”, un percorso di circa 9 km tra le campagne del territorio, con tappe in diverse cascine e conclusione al salone polivalente con il tradizionale rancio alpino.

In serata, lo stesso salone ha ospitato il concerto del coro ‘Bric Boucie’.

Domenica mattina, i partecipanti si sono ritrovati al Museo della Menta per l’iscrizione dei 3 vessilli sezionali alpini e dei 38 gagliardetti presenti, con successiva premiazione e spuntino offerto dal gruppo di Pancalieri. Dopo la cerimonia dell’alzabandiera, si è tenuta la sfilata per le vie cittadine accompagnata dalla ‘Banda Ana di Pinerolo’.

Durante la cerimonia ufficiale, sono intervenuti il capogruppo Michienzi, il sindaco Paletto, il presidente si sezione Mauro Buttigliero e il presidente del consiglio regionale Davide Nicco.

Alle 11 si è celebrata messa in memoria degli Alpini defunti, con lettura della ‘Preghiera dell’Alpino’. A cui è seguito il pranzo di chiusura con torta a tema e canti alpini.