Un mezzo pesante e due veicoli si scontrano all'altezza di Collegno: traffico in tilt in direzione Piacenza

Incidente rocambolesco lungo la tangenziale di Torino in questa mattinata: per cause ancora da ricostruire (così come la dinamica), tre veicoli sono entrati in collisione all'altezza di Collegno, in direzione Piacenza. Tra i mezzi coinvolti, anche un mezzo pesante. Al momento si ha notizia di un solo ferito, portato all'ospedale di Rivoli in codice verde.



Grosse ripercussioni sul traffico, nonostante l'intervento dei sanitari e degli agenti della Polizia Stradale che cercano di riportare la situazione in condizioni di sicurezza e normalità.