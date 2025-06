Rignon, dopo le polemiche (e i lavori) riapre una porzione di parco

Termineranno entro il 31 ottobre 2025 (in virtù della scadenza dell’appalto) i lavori di manutenzione straordinaria, con fondi Pnrr, del parco Rignon di corso Orbassano. Lo ha comunicato in Sala Rossa l’assessore al Verde della Città di Torino, Francesco Tresso, in risposta a un’interpellanza presentata dal capogruppo di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao. Intanto da venerdì 6 giugno risulta aperta una porzione di parco in prossimità del civico 200 di corso a Orbassano. Una prima risposta alle polemiche sollevate le scorse settimane dai residenti e dai commercianti.

I lavori

In cantiere c’è la riorganizzazione degli ingressi e della pavimentazione (da asfalto a calcestre). Spazio alla rigenerazione di alcune aree verdi e alla piantumazione di nuovi alberi, la sostituzione dei giochi rotti o pericolanti, il ripristino delle panchine la ristrutturazione dei servizi igienici. Previsto anche lo smantellamento dei campi da bocce, ormai dismessi, con conseguente realizzazione di un punto lettura all’apertura adiacente la biblioteca Villa Amoretti. A fine cantiere risulterà più protetta anche l’area verde attorno alla storica quercia.

“Prima buona notizia”

“Finalmente una parte del Rignon è stata riaperta, proprio pochi giorni prima della discussione della nostra interpellanza in Consiglio Comunale, a dimostrazione dell’importanza e dell’efficacia del nostro lavoro” ha dichiarato Firrao. “Questo parco - ha concluso -, rappresenta un prezioso polmone verde per la città, molto amato dai residenti, che attendevano con ansia questa prima apertura, seppur parziale. Continueremo a vigilare e a monitorare i tempi annunciati per la completa restituzione di questo spazio ai cittadini”.