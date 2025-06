Al Cinema Massimo, i critici del SNCCI presentano i film in prima visione

Nasce a giugno la collaborazione tra Museo Nazionale del Cinema di Torino e SNCCI - Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, l’associazione affiliata alla Fédération internationale de la presse cinématographique nata nel 1971 per valorizzare, difendere e divulgare la funzione culturale della critica cinematografica. La squadra è composta da Carlo Griseri, fiduciario della sezione Piemonte e Valle d’Aosta, Alessandro Amato, Christian D'Avanzo, Andreina Di Sanzo, Fabrizio Dividi, Giuseppe Gariazzo, Giorgio Manduca, Benedetta Pallavidino, Massimo Quaglia, Davide Stanzione e Fabio Zanello, che si alterneranno in sala per introdurre titoli di prima visione e di particolare valore artistico e autoriale.

Il primo appuntamento è per il 18 giugno 2025 alle ore 18:15, dove nella Sala Uno del Cinema Massimo Fabrizio Dividi presenterà La mia amica Zoe, film del 2024 diretto da K.Hausmann-Stokes.

Il calendario degli appuntamenti prosegue il 25 giugno con Davide Stanzione, il 2 luglio con Benedetta Pallavidino e il 9 luglio con Carlo Griseri, per poi riprendere in autunno dopo la chiusura estiva del Cinema Massimo (10 luglio - 3 settembre inclusi).

I titoli dei film, essendo in prima visione, verranno comunicati di volta in volta.