Borgate e giardini sbocciano per il concorso ‘San Germano in fiore’

Coinvolgendo gli abitanti di San Germano Chisone che amano prendersi cura dei propri spazi all’aperto, l’associazione Parco Comunale Villa Widemann propone una sfida tra balconi, vetrine, giardini e borgate fioriti.

“Un concorso simile era stato proposto qualche anno fa e abbiamo pensato di rilanciarlo perché ci interessava trovare un’iniziativa per il periodo estivo che coinvolgesse in modo semplice le persone del posto. A molti piace occuparsi del proprio giardino, per cui ci sembrava carino lanciare una ‘competizione-non competizione’, che sia alla fine un gioco per tutti – spiega Laura Orsolini, presidente dell’associazione –. Ognuno può sfruttare quello che ha, un balcone, un triangolo di prato o anche uno spazio di borgata, in condivisione, andando tra l’altro a favorire la collaborazione tra abitanti della stessa zona”.

L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata entro il 15 giugno tramite gli appositi moduli disponibili nei negozi ‘Paola Abbigliamento’, ‘da Patty’, alla Farmacia Tron e sul sito Internet del Comune oppure contattando i numeri 348 0590354, 3331472348, 3343672946.

Nel periodo tra il 15 giugno e il 15 luglio una giuria passerà a vedere lo spazio fiorito dei partecipanti al concorso: “Stiamo selezionando degli esperti, in base alla loro formazione o specializzazione, che esprimeranno un loro giudizio. Ci sarà una classifica secondo cui il primo, secondo, terzo classificato riceveranno dei premi come buoni da spendere nei vivai del territorio o materiali utili”. Il concorso avrà una sua conclusione con la premiazione finale, che avrà luogo durante la Fiera d’Autunno.