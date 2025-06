Festa europea della musica: il giardino di Palazzo Cisterna ospita l'apertura solenne

Torino si prepara a vivere una nuova edizione della Festa Europea della Musica, celebrando il 25° anniversario di "Torino Capitale della Musica" con un programma ricco e coinvolgente curato dalla Proloco di Torino e patrocinato dalla Città metropolitana di Torino, che si inserisce nella Festa della Musica Nazionale promossa dal Ministero della Cultura e dall’Associazione italiana per la Promozione della Festa della Musica.

Da sabato 14 a martedì 24 giugno tanti i momenti di spettacolo che coinvolgeranno le Turinstars Majorettes, il Corpo Musicale Torinese e il Gruppo Majorettes di Lama di San Giustino di Perugia, ospite di questa edizione.



Palazzo Cisterna, sede aulica di Città metropolitana di Torino, sarà protagonista delle celebrazioni per la Festa Europea della Musica. Il 21 giugno, solstizio d'Estate, il suo magnifico giardino storico sarà una cornice d'eccezione ospitando, alle ore 18, l'apertura solenne della Festa della Musica. Qui, l'eleganza del luogo sarà incantevole scenografia per dare il via all'esibizione della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense, che alle 18,30, si esibirà in Piazza Carlo Alberto con il Gran Carosello Musicale diretto dal maestro Marco Calandri. Il gran finale della Festa della Musica sarà alle 21 in Piazza Castello con il concerto Paradise Big Band di Santhià.

Il ruolo centrale di Palazzo Cisterna si rinnoverà il 24 giugno, in occasione della festa di San Giovanni. Alle ore 18, la "Scorribanda di San Giovanni", una vibrante sfilata di Bande Musicali, attraverserà nuovamente il suggestivo giardino del Palazzo, inserendolo in un percorso musicale che toccherà i luoghi più iconici di Torino, fino al gran finale in Piazza Castello.



Info: prolocotorino@email.it