Grugliasco si prepara ad ospitare il 26° Congresso ASPA

Da martedì 17 a venerdì 20 giugno 2025, presso la Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria - SAMEV di Grugliasco (Largo Paolo Braccini 2), si svolgerà il 26° Congresso ASPA (Association for Science and Animal Production), appuntamento di riferimento per i professionisti e gli studiosi del settore zootecnico. Presieduto da Paola Sacchi, professoressa ordinaria di Zootecnica Generale e Miglioramento Genetico presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Torino, il Congresso avrà come titolo “Innovations in animal sciences: shaping the way for a sustainable future”. Miglioramento genetico, biodiversità, benessere e salute animale, nutrizione e riproduzione, qualità dei prodotti di origine animale, sostenibilità, impatto ambientale ed efficienza dei sistemi produttivi in agricoltura, saranno i temi al centro delle 59 sessioni che scandiranno le tre giornate congressuali, con la partecipazione di oltre 600 delegati nazionali e internazionali.

A dare inizio ai lavori, martedì 17 maggio alle ore 14.30, l’introduzione del prof. Nicolò Pietro Paolo Macciotta, presidente di ASPA, e, a seguire, della prof.ssa Paola Sacchi. Il pomeriggio della prima giornata vedrà gli interventi di Christian Greco, Direttore del Museo Egizio di Torino, Ivo Zoccarato, Associazione Italiana di Storia della Medicina Veterinaria e della Mascalcia (AISMeVeM), e Andrea Rosati, Segretario di EAAP - European Federation of Animal Science, rispettivamente con le main lectures “Memory is our future”, “From ‹‹necessary evil›› to ‹‹FeedEconomy››, how livestock production has changed from the 19th century to date”, and “Guiding principles of AI: application in animal husbandry”. Seguirà la tavola rotonda “The food that will come: a dialogue between science and ethics” moderata dal giornalista Piero Bianucci, con Giuseppe Pulina, professore ordinario di Zootecnica Speciale presso l’Università degli Studi di Sassari, Alessandro Bertero, professore associato di Biologia Applicata presso l’Università di Torino, e Maurizio Balistreri, professore associato di Filosofia Morale presso l’Università degli Studi della Tuscia.

Le sessioni vedranno la partecipazione, in qualità di invited speakers, di Jacopo Bacenetti (Università di Milano), Karol Barragán-Fonseca (Universidad Nacional de Colombia), Emma Baxter (SRUC, Edinburgh), Agustín Blasco (Universitat Politècnica de València), Marco Bovo (Università di Bologna), Fabio Brambilla (VRM Srl Naturalleva - Verona), Christopher Harold Knight (University of Copenaghen), Doug Korver (University of Alberta), Christian Maltecca (North Carolina State University), Pier Paolo Mussa (Università di Torino), Nigel David Scollan (Queens University, Belfast), Pablo Gutiérrez Toral (Spanish National Research Council - CSIC), Ingrid Vervuert (Universität Leipzig), Isabelle Veissier (Institut National de Recherche pour l’Agriculture l’Alimentation et l’Environnement).

Il 26° Congresso ASPA è realizzato con il patrocinio di Università di Torino, DISAFA (Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari), DSV (Dipartimento di Scienze Veterinarie), EAAP (European Federation of Animal Science), Accademia di Agricoltura di Torino, Accademia dei Georgofili, Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Il programma completo del congresso è disponibile su aspa2025.it