Nichelino: anziano cade e batte la testa, momenti di paura

Momenti di paura nei giorni scorsi a Nichelino, di fronte al Poliambulatorio dell'Asl Debouchè. Sarà stato per una disattenzione o forse per via del caldo, ma un anziano ha perso l'equilibrio ed è caduto, battendo la testa.

Momenti di paura

Per qualche momento si è temuto il peggio, ma per fortuna non ci sono state gravi conseguenze per l'accaduto. La vicenda, però, ha risollevato il problema relativo alla necessità di piazzare delle panchine all'esterno della struttura, tanto più adesso che arriva l'estate con le sue altre temperature.

Servono panchine

In questo modo si renderebbe più comoda l'attesa per le persone che sono in attesa di entrare all'Asl e nel contempo si aiuterebbero gli anziani, che avrebbero là dove sedersi per godere di un momento di sosta.