Cambiano, doppio successo per i progetti "Teatro a Scuola, la scuola a teatro" e "Banda a scuola"

Il nostro Istituto scolastico riconosce quanto le arti, in particolare il teatro e la musica abbiano un ruolo fondamentale nel percorso educativo degli alunni e delle alunne, promuovendo competenze espressive, sociali e culturali.

Il progetto teatrale TEATRO A SCUOLA LA SCUOLA A TEATRO ha preso il via all’inizio dell’anno scolastico e ha coinvolto le classi di ogni ordine di scuola: Scuole dell’infanzia Rodari e Gribaudi, Scuola Primaria Giacomo Grosso e Scuola Secondaria di primo grado Luigi Lagrange per un totale di 400 alunni.

L’obiettivo avvicinare alunni e alunne al linguaggio teatrale sia come spettatori che come attori, quindi il progetto ha previsto la visione di spettacoli teatrali selezionati per le diverse fasce di età da una commissione artistica formata dall’insegnante Patrizia Landucci e da tre insegnanti, uno per ogni ordine di scuola.

In particolare le classi prime della S. Primaria Grosso e le classi terze della Secondaria Lagrange hanno inoltre partecipato durante l’anno ad un laboratorio teatrale tenuto dalla coordinatrice Landucci e alla fine del percorso, nel mese di maggio, sono state messe in scena due rappresentazioni teatrali per le famiglie dei partecipanti e per le classi delle scuole di Cambiano: “Alla ricerca della felicità” spettacolo delle classi prime della primaria e “Immagina se...” spettacolo delle classi terze della secondaria, con testi scritti dalla stessa Patrizia Landucci. I docenti hanno partecipato con entusiasmo alla realizzazione degli spettacoli.

Il Progetto BANDA A SCUOLA già attivo da qualche anno e ha coinvolto le classi terze, quarte, quinte della Primaria in un percorso musicale sotto la guida dell’insegnante Pamela Pealez. Ogni classe ha avuto la possibilità di esibirsi in saggi musicali per le famiglie.

“Entrambi i progetti hanno avuto una ricaduta estremamente positiva su famiglie e alunni il che farà da stimolo per continuare negli anni a venire il percorso intrapreso” – commenta Patrizia Landucci. “Ringrazio a nome di tutti l’assessora Aurora Grassi per aver fortemente voluto la realizzazione del “neonato” progetto teatrale per le scuole. Un ringraziamento particolare anche al presidente del Laboratorio Teatrale di Cambiano Beppe Miletto per il suo concreto aiuto e sostegno.”