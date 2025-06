Le donne di Vanchiglia verniciano le panchine lungo il Po: “Un segnale contro gli atti vandalici”

Si sono tirate su le maniche e con vernice e pennelli hanno tinteggiato dieci (delle oltre venti) panchine del lungo Po Machiavelli. Sedute messe a nuovo dalla Circoscrizione 7 un anno fa e, di recente, di nuovo vandalizzate da ignoti, rigate con i coltelli e altri oggetti contundenti.

“Verniciamo le panchine”

Un raid che non è passato inosservato nel quartiere Vanchiglia. Così cinque donne (tutte pensionate) hanno deciso di passare all’azione, verniciando nei giorni scorsi molte delle panchine presenti tra corso Regina Margherita e corso San Maurizio.

“Purtroppo le nostre strade sono piene di graffiti e questo ci dispiace - racconta la signora Lucia del comitato “Vanchiglia insieme”, nato a fine maggio - Il nostro obiettivo, ora, è semplicemente dare una mano, partendo da un punto particolarmente rovinato e danneggiato come lungo Po Machiavelli”.

Ora le aiuole

Ma il gruppetto non si fermerà qui. “Ci dedicheremo anche al giardinaggio - continua Lucia - Abbiamo presentato un progetto al centro civico per curare le aiuole del quartiere, in particolare quelle del controviale di corso Regina Margherita”. E non solo: nel mirino ci sono anche le vecchie cabine telefoniche abbandonate. “L’attenzione al territorio - conclude Lucia - è importante. A volte bastano azioni semplici”.

La collaborazione

A fornire la vernice ci ha pensato la Circoscrizione 7. “Abbiamo attivato un’ottima collaborazione di cittadinanza attiva - racconta il presidente Luca Deri - con alcuni residenti di Vanchiglia, vogliono mettere a disposizione il proprio tempo per migliorare il quartiere e tutte le iniziative proposte fino ad oggi ci sembrano meritevoli di attenzione”.