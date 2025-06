Alpignano si prepara alla Festa della Musica con tante band e tre giorni di eventi

Alpignano sarà una delle 500 città italiane in cui si svolgerà la Festa della Musica 2025, evento promosso in tutta Europa e in Italia patrocinato dal Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali.



Tantissimi concerti di musica dal vivo si svolgono ogni anno il 21 giugno in tutte le città, principalmente all'aria aperta, con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere.



Il luogo principale scelto per Alpignano dalla Pro Loco è la centrale Piazza Caduti, dove sarà allestito il palco per ospitare gli spettacoli musicali dal 20 al 22 giugno.



Alcuni concerti del 21 giugno si svolgeranno invece nell’area di piazza 8 Marzo al mattino.



Venerdì 20 giugno ci sarà “Una città per cantare la pace”.

La giornata prevede a partire dalle ore 19 il concerto “Cambia il mondo con la tua musica”: per la pace – Live contro le guerre. È un invito alla partecipazione spontanea per tutti i musicisti e i cantanti che potranno esibirsi ad Alpignano con una o più canzoni con testi inediti o con cover.



"Oggi il mondo è in guerra - scrivono gli organizzatori - L'80% delle vittime sono civili innocenti. Non si può più tacere e insieme vogliamo cantare la parola 'PACE', dando voce alla speranza. Sappiamo che un concerto non fermerà le guerre, però può sensibilizzare l’opinione pubblica."



Sabato 22 giugno la Pro Loco lancia per la seconda volta “Una Città per cantare”, un invito alla partecipazione spontanea e all'espressione gratuita per tutti i musicisti e i cantanti di Alpignano, sia professionisti che amatori o principianti, sia solisti che in gruppo.



Un invito raccolto dalla scuola di musica “Nuova Musica Più”.



Dalle 10 alle 12, nell’area centrale del mercato di piazza 8 Marzo, i giovani allievi della scuola di musica si esibiranno per tutti i cittadini alpignanesi.



Sempre sabato pomeriggio parte in piazza Caduti il concerto live delle band con un intero pomeriggio e sera di musica in piazza.



Hanno aderito alla manifestazione numerose Band. Questo il programma ora per ora:



16:00 Nightwings

17:00 Rattlesnake Train

18:00 Prog G2

19:00 Meclet Band

20:00 Marconi Blues Band

21:00 Falafellas

22:00 Roma e La Ciurma

23:00 Flashover



Domenica 22 giugno ci sarà musica in piazza Caduti dalle 15 alle 24 con una sequenza di ben nove Band:



15:00 Aries Moon

16:00 M.A.B.

17:00 Sensounicoband

18:00 Corde Vocali

19:00 Fairlights

20:00 Band Neyja

21:00 Fly Notes

22:00 Up Band

23:00 Wonder Groove



Nelle giornate del 21 e 22 giugno sarà prevista la presenza di servizio ristorazione con “Cibo di strada” in piazza Caduti.



L’accesso a tutti gli eventi è libero e gratuito.