L’estate di Vigone si accende con il Summer Festival

Musica, divertimento e tre giorni di grigliate e piatti tipici. Sono questi gli ingredienti del Summer Festival, che si terrà da domani, venerdì 13 giugno a domenica 15 giugno, ai Viali di piazza Clemente Corte a Vigone, nell’area dell’ex stazione ferroviaria.

A inaugurare le serate, domani, alle 22, sarà il dj set di Dianti.

Sabato, alla stessa ora, toccherà a Dynamism e Gigi L’Altro, mentre domenica, alle 21,

chiuderà il gruppo folk e ironico locale Loscki Bosky.

Le serate saranno accompagnate dal servizio ristorazione, aperto dalle 19 in poi, anche con soluzioni vegetariane.

Inoltre entro le 18, ai numeri 334 7443072 o 331 1376306, sarà possibile prenotare l’asporto con un messaggio WhatsApp.

L'ingresso al Summer Festival di Vigone è gratuito e non sono richieste prenotazioni. Per ulteriori informazioni visitare la pagina Facebook Giovani in Movimento-Vigone.