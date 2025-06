Notte bianca a Vanchiglia: arte, musica e cultura in via Santa Giulia

Sabato 14 giugno, dalle 20 a mezzanotte, il quartiere Vanchiglia si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con "Sabato in Santa", una serata bianca ricca di eventi culturali, artistici e sociali. Via Santa Giulia e le vie adiacenti saranno pedonalizzate per accogliere cittadini e visitatori in un'esperienza immersiva nel cuore pulsante del quartiere.

Un programma per tutti i gusti

La serata offrirà una varietà di attività per tutte le età e interessi:

Artigianato e creatività locale: un mercato diffuso con artigiani, artisti e designer indipendenti del quartiere e di Torino, che presenteranno le loro creazioni uniche.

Talk e incontri in Largo Montebello:

20:00: Presentazione del progetto RiVestiTo, a cura di Atelier Riforma, Mercato Circolare e Huulkers, in collaborazione con la Città di Torino e finanziato da Horizon Europe.

20:45: Talk "Vanchiglia Lovers" con Elisabetta Molli (ideatrice di Raccontami Vanchiglia) e Mario Costamagna, che offriranno due prospettive sul quartiere.

Musica dal vivo:

21:00: Live acustico dei Tragic Carpet Ride in Via Santa Giulia, con un repertorio che spazia dalla psichedelia all'alternative degli anni '90.

21:00: Live set all'Enoteca Botz.

21:30: Aguaplano in Largo Montebello, un viaggio musicale tra jazz, bossa, canzone italiana e funky, con un omaggio speciale a Fred Buscaglione, artista iconico del quartiere.

Attività e corner tematici (dalle 20 alle 00):

Difesa personale con A.S.D. L.I.F.E. Trainer.

La Casa delle Donne di Torino: storia, impegno e servizi per l’autodeterminazione femminile.

Smile and Make Pasta: laboratori solidali di pasta fresca per i bambini.

Torino Salute: trattamenti gratuiti (osteopatia, shiatsu, fisioterapia), prove di primo soccorso e misurazioni.

"Di che seno sei?": consulenze gratuite da Fantasia.

Pittura su ceramica con Naif.

Personalizzazione tazze e borse.

Per i più piccoli:

Gonfiabili da Aria Gelateria.

Lettura dei tarocchi con Oriana da Virgo.

Attività speciali prima delle 20

Dalle 17 alle 20: Tour dei negozi vintage di Vanchiglia in collaborazione con il Vanchiglia Vintage District e RiVestiTo.

Dalle 17 alle 00: Walking tattoo da Hapax Tattoo.