Torna la Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola

Per gli amanti del gusto e della scoperta dei sapori delle nostre terre, è in arrivo la Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, che sta per aprire le porte per la sua 76a edizione. Dal 29 agosto al 7 settembre, il comune piemontese si trasformerà per 10 giorni in un vero e proprio paradiso per il palato e non solo, un evento promosso dal Comune di Carmagnola e organizzato da SGP Grandi Eventi.

La Fiera, da sempre vetrina d'eccellenza per il peperone, si prepara a un'edizione che batte ogni record: quasi 250 espositori animeranno piazze e vie cittadine, offrendo un mix esplosivo di sapori, divertimento e novità. Sarà un'occasione imperdibile per immergersi in un'atmosfera di festa, scoprire le mille sfumature del peperone e lasciarsi conquistare dalle eccellenze del territorio.

Per questa edizione via Gobetti si trasformerà in occasione della Fiera nella Via del Peperone, ospitando i produttori degli iconici peperoni di Carmagnola, grandi protagonisti della manifestazione a loro dedicata, che potranno essere scoperti ed acquistati direttamente dalle realtà locali che coltivano questa vera e propria eccellenza che rende celebre Carmagnola e il suo territorio.

Come ogni anno, il Foro Festival sarà il cuore pulsante degli eventi serali. Presso il Foro Boario di Piazza Italia, grandi nomi della musica, della cultura e della comicità italiana si alterneranno sul palco, regalando serate indimenticabili per tutti i gusti. Dal 2018, il Foro Festival è l'appuntamento fisso che accompagna la Fiera, e anche quest'anno non deluderà le aspettative con un programma ricco di sorprese.

Ma non solo musica! Il centro città si animerà con diverse aree tematiche. Nei Giardini del Castello e in Piazza Manzoni troverete stand enogastronomici e non solo, mentre via Pellico e via Bobba saranno dedicate ai servizi alla persona, all'oggettistica e all'esposizione di auto e moto. Le piazze del gusto, come Piazza Bobba e l'ormai tradizionale Piazza dei Sapori (Piazza Mazzini), saranno il luogo ideale per degustare le eccellenze tipiche e le creazioni a base di peperone, inclusi i prodotti delle aziende aderenti al Consorzio del Peperone. E non dimentichiamo il Villaggio del Territorio in via Garibaldi, con espositori alimentari che arrivano direttamente dal distretto carmagnolese.

Quest'anno c'è una gustosa novità: il PalaPeperone in Piazza Sant'Agostino! Una tensostruttura che ospiterà eventi gratuiti dedicati al mondo del food, con showcooking che vi faranno venire l'acquolina in bocca, degustazioni, presentazioni letterarie, interviste con chef famosi e incontri con giornalisti e critici gastronomici di alto livello. Un'occasione unica per scoprire i segreti della cucina e del nostro amato peperone.

Non mancheranno poi momenti dedicati ai più piccoli, con giochi antichi, laboratori creativi e villaggi tematici. E ogni weekend, via Valobra si accenderà con iniziative di promozione e intrattenimento.

Il palco di Piazza Sant'Agostino ospiterà ogni sera appuntamenti istituzionali, premiazioni e performance musicali gratuite. Per i grandi concerti e gli eventi culturali del Foro Festival, sarà possibile acquistare i biglietti d'ingresso.

Per non perdervi neanche un momento di questa fantastica edizione, visitate il sito www.fieradelpeperone.it, dove troverete tutte le informazioni utili per raggiungere Carmagnola, vivere al meglio la Fiera e acquistare i biglietti per il Foro Festival.