"Viaggio a Tokyo" di Ozu: una serata di cinema e riflessione a Chieri

Mercoledì 25 giugno, alle 21,30, nella cornice dell’Arena Splendor di Chieri, all’interno del Cortile di Palazzo Comunale (via Palazzo di Città 10) è in programma la proiezione speciale del capolavoro di Yasujirō Ozu "Viaggio a Tokyo" (Giappone, 1953), nella versione restaurata.

La serata è organizzata da Distretto Cinema in collaborazione con la Fondazione Nocentini e l'Associazione Interculturale Italia - Giappone Sakura e apre il ciclo di appuntamenti "Storie di resilienza: donne e bambini in tempi di guerra" che proseguirà poi tra Torino.

Il film, acclamato da Wim Wenders che lo definì "così vicino alla sua essenza e al suo scopo", racconta le vicende di una coppia di anziani genitori in visita ai figli nella frenetica Tokyo del dopoguerra. Attraverso le loro esperienze, "Viaggio a Tokyo" esplora temi universali come la famiglia, l'incomunicabilità generazionale e il passare del tempo.

«Questa proiezione assume un significato particolare in quanto mira a sottolineare come le conseguenze dei conflitti influenzino, negli anni, giovani e meno giovani – afferma Fulvio Paganin, presidente di Distretto Cinema - Il cinema giapponese del dopoguerra e il neorealismo italiano, pur con le loro peculiarità, condividono un'attenzione profonda alle difficoltà della vita quotidiana e la volontà di rappresentare la sofferenza e la miseria in modo veritiero: "Viaggio a Tokyo" è un esempio lampante di questa sensibilità, offrendo uno sguardo intimo e commovente sulla resilienza umana di fronte alle avversità».

La serata sarà introdotta da Isabella Guarino, vicepresidente dell'Associazione Interculturale Italia - Giappone Sakura.

Ingresso 5 euro.