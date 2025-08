Nomine regionali, Canalis (Pd): "Nomine solo al maschile violano lo Statuto"

"Il 4 luglio scorso, Regione e Camere di Commercio hanno violato lo Statuto del Centro Estero Internazionalizzazione Piemonte (CEIP), nominando solo uomini nel collegio sindacale. Due uomini nominati dalla Regione e uno dalle Camere, in spregio all’articolo 22 dell’Ente, che richiede sia assicurato il rispetto del principio di equilibrio tra i generi secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia”, attacca Monica Canalis, Consigliera regionale del Partito Democratico

La Regione Piemonte ha nominato Gabriele Mello Rella come membro effettivo e Angelo di Summa come Presidente del Collegio Sindacale, mentre le Camere di Commercio del Piemonte hanno indicato Alfredo Poletti come loro rappresentante effettivo. Tutti professionisti seri ed idonei, ma tutti uomini - prosegue Canalis. La Giunta regionale di centrodestra con questo comportamento continua a dimostrare scarso rispetto per il principio di pluralismo, per l’equilibrio di genere e l’aderenza alle norme. La stessa Giunta regionale include soltanto 3 donne su 14 componenti".

"Il centrodestra piemontese esclude quindi le donne sia dagli organi di governo sia da quelli di controllo delle società partecipate. Davvero un segnale politico di scarsa fiducia e stima per le professioniste e le amministratrici della nostra Regione", conclude l'esponente dem. "Auspico pertanto un intervento immediato del Presidente Cirio per sanare questo “vulnus” e rispettare quanto prescritto dallo Statuto del Ceip".