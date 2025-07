Ristori per i commercianti danneggiati da atti vandalici: la Sala Rossa approva mozione

Il Consiglio Comunale ha approvato, questo pomeriggio, una mozione (primo firmatario Claudio Cerrato) con la quale si impegnano Sindaco e Giunta a valutare la possibilità di prevedere uno stanziamento per un eventuale ristoro dei danni subiti dai negozianti, a seguito di atti vandalici, e a predisporre modalità specifiche attraverso le quali poter avanzare le richieste di ristoro e dare adeguata comunicazione della possibilità ai soggetti interessati.

Il documento impegna la Città ad avviare un confronto che coinvolga più soggetti, quali la Camera di Commercio, le associazioni di categoria, le Fondazioni, AMIAT, con i quali verificare la possibilità di reperire e stanziare risorse a sostegno dei commercianti danneggiati.

Infine, la mozione prevede il costante monitoraggio sull’efficacia degli interventi e l’assicurazione che le risorse destinate al ristoro siano distribuite equamente, dando priorità ai settori maggiormente colpiti.

Nella seduta del 28 luglio 2025 il Consiglio Comunale di Torino ha approvato due interventi urbanistici su immobili della Città. Le due deliberazioni – che erano state illustrate dall’assessore all’Urbanistica Paolo Mazzoleni nella riunione del 25 luglio 2025 della Seconda Commissione, presieduta da Tony Ledda (PD) – riguardano entrambe edifici di proprietà della Città di Torino gestiti da altri enti, in attuazione dell’articolo 26 delle norme tecniche del Piano Regolatore.

La prima deliberazione – ha spiegato Mazzoleni – riguarda modifiche a un collegamento aereo all’edificio di valore documentario in piazza Borgo Dora 61 gestito dal Sermig, già oggetto di un ampio progetto di riqualificazione. In particolare, si tratta della realizzazione di una pensilina che collega due immobili. L’intervento ha già ricevuto il parere favorevole della Sovrintendenza e dell’Ufficio Patrimonio del Comune di Torino.

La seconda deliberazione, invece, si riferisce al padiglione “Americas 2”, collocato all’interno del complesso Itc Ilo di viale Maestri del Lavoro 10. L’intervento riguarda l’efficientamento e la ri-funzionalizzazione di due fabbricati in un’area a servizi pubblici destinati a università, con una ri-distribuzione degli spazi interni (la slp del piano terra, che si trova in una zona esondabile, viene portata al secondo piano e vengono rimodulate le scale). Sono previste inoltre l'impermeabilizzazione del tetto e la posa di pannelli fotovoltaici e anche la ri-modellazione della strada esterna. Non ci sono interventi al di fuori della sagoma esistente dell’edificio. Tutte le opere sono interamente finanziate dall’organizzazione internazionale.

Istituire un Tavolo di confronto con le comunità straniere per i minimarket con le associazioni che le rappresentano. Lo chiede il Consiglio comunale con una mozione presentata dal Consigliere Abdullahi Ahmed (Pd) che invita l'esecutivo di Palazzo Civico ad adoperarsi in tema di minimarket.

L'atto di indirizzo precisa che il Tavolo dovrà rappresentare le principali nazionalità presenti sul territorio; potrà siglare protocolli tra Polizia locale e associazioni di comunità per favorire la mediazione; si farà promotore dell'assunzione di civich di origine straniera con un progetto educativo nelle scuole. Il provvedimento approvato dalla Sala Rossa chiede di presentare alla Commissione consiliare referente un report annuale dei risultati conseguiti.