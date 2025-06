Notte di sport e magia: la Millelumini illumina Bosconero

Il borgo di Bosconero Canavese (To) è pronto a illuminarsi per la decima edizione della “Millelumini”, attesa gara podistica che unisce sport, emozione, spettacolo e solidarietà. L’appuntamento è fissato per venerdì 25 luglio “just around midnight”, quando centinaia di atleti e appassionati si ritroveranno per correre e camminare a passo di fitwalking tra le vie del paese in una atmosfera suggestiva, fatta di luci, colori e calore popolare.

Sport e luci

Organizzata dall’associazione “La Rusà” con il patrocinio del comune di Bosconero, la Millelumini non è solo una competizione sportiva, ma un evento pensato al fine di coinvolgere l’intera comunità. Il percorso, illuminato a tratti da piccole luci, si snoda per 6 chilometri attraverso tutto il territorio del Comune, offrendo ai podisti e agli spettatori un’esperienza originale. E’ prevista una gara competitiva aperta agli atleti tesserati e una camminata non competitiva accessibile a tutti.

Dove andrà il ricavato

“La Millelumini è nata per unire sport e territorio, creare un momento di festa condivisa e valorizzare il nostro paese in modo originale - dichiarano gli organizzatori –. E’ un evento che cresce di anno in anno, grazie all’entusiasmo dei partecipanti e al prezioso supporto dei volontari”. Le iscrizioni sono aperte fino a mercoledì 23 luglio. Contattare il numero 347.3671227. Il tutto costa 10 euro con allegato il buono per la spaghettata notturna, il pacco gara e la maglietta della manifestazione. Non resta altro che allacciare le scarpe e prepararsi a vivere un’esperienza indimenticabile sotto le mille luci di Bosconero. La partenza avverrà a mezzanotte precisa e l’evento è inserito nella “Sagra dell’Agnolotto 2025”. Da ricordare, inoltre, che una parte del ricavato verrà devoluto all’Istituto di cura dei tumori di Candiolo.