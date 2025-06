Via Francigena Marathon in Valle di Susa: un'edizione da record con quasi 1800 partecipanti. Un successo che unisce sport, territorio e comunità

Si è conclusa con un trionfo di partecipazione la 7ª edizione della Via Francigena Marathon in Valle di Susa, la camminata non competitiva che ha visto quasi 1.800 persone percorrere gli storici sentieri della Via Francigena.

Un serpentone colorato e festoso ha attraversato la Valle da Avigliana fino a Susa, con un emozionante passaggio alla Sacra di San Michele, simbolo della Regione Piemonte. L'evento si conferma un appuntamento irrinunciabile nel calendario valligiano e non solo. I numeri parlano chiaro: oltre 1.000 partecipanti sono partiti da Avigliana per il percorso completo, mentre più di 700 si sono uniti alla festa da Sant'Antonino di Susa per la Half Marathon. Questa edizione ha visto una crescita esponenziale di interesse anche fuori dai confini regionali, con numerosi camminatori provenienti da Toscana, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria.

Un dato significativo è che quasi il 70% dei partecipanti era alla sua prima esperienza, a testimonianza della grande capacità attrattiva della manifestazione. Più di una semplice manifestazione ludico-motoria, la Via Francigena Marathon in Valle di Susa si consolida come un potente veicolo di promozione del territorio, un momento per celebrare l'attività fisica all'aria aperta, le bellezze della Valle di Susa e una comunità unita dalla visione di uno sviluppo sostenibile.

Il successo è frutto di una solida rete di collaborazioni istituzionali. Alla partenza presso il Parco Alveare Verde di Avigliana, organizzata dall'Asd Iride e affiliata Libertas eps, hanno portato i loro saluti Jacopo Suppo, vicesindaco della Città Metropolitana di Torino, Andrea Archinà, Sindaco del Comune di Avigliana e Vice Presidente dell'Unione Montana Valle Susa, e Rossella Morra, assessore allo Sport e benessere di Avigliana. All'arrivo a Susa, i partecipanti sono stati accolti da Giorgio Montabone, vicesindaco della Città.