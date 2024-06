Uno spazio verde aperto e inclusivo in Lungo Dora Firenze, curato da Qubì: stasera l'aperitivo di inaugurazione

L’Associazione Culturale Qubì ha ricevuto in concessione dal Comune di Torino una porzione di verde pubblico sul Lungo Dora Firenze, in corrispondenza della sua sede in via Parma 75/c, di cui si prende cura grazie ad un patto di collaborazione con la Circoscrizione 7, con l’obiettivo di restituire uno spazio libero, curato e attrezzato alla comunità.

"Abbiamo lavorato alla riqualificazione dello spazio attraverso la cura giornaliera, l’installazione di fioriere colorate e ricche di piante aromatiche utilizzate per i laboratori didattici per bambini, l’apposizione di pannelli esplicativi ed educativi, e di ulteriori attrezzature di cui poter usufruire in libertà, per rendere questo bellissimo spazio ancora più accessibile alla cittadinanza".

"Siamo lieti di annunciarvi che, dopo mesi di lavoro, finalmente il Qubì Garden sta prendendo forma per diventare lo spazio aperto e inclusivo che ci eravamo prefissati di creare. Per festeggiare questo traguardo e dare inizio alla stagione estiva, abbiamo il piacere di invitarvi ad un aperitivo di inaugurazione che si terrà giovedì 13 giugno, dalle 18 alle 20. Sarà anche e soprattutto l'occasione per celebrare tutti i volontari che ci hanno aiutato nella realizzazione e nella cura giornaliera dello spazio. L'aperitivo sarà preceduto da un laboratorio per bambini per conoscere meglio il giardino, alla scoperta delle erbe aromatiche, che si terrà dalle 17 alle 18".