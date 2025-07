Marciapiedi più sicuri, ma ora i cittadini chiedono materiali “climatici”

Sono finalmente partiti i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi in via Guastalla e via Buniva, due arterie pedonali di zona Vanchiglia. L’intervento, finanziato e gestito dalla Circoscrizione 7, mira a rendere più sicuri e accessibili i percorsi pedonali, con la sistemazione delle superfici ammalorate e l’adeguamento alle normative di sicurezza.

La voce dei cittadini

Tra chi saluta positivamente l’inizio dei lavori, c’è anche chi propone migliorie. Paolo, cittadino del quartiere, ha lasciato un commento sulla pagina Facebook del centro civico che invita a riflettere sulla scelta dei materiali da adottare, soprattutto alla luce dei cambiamenti climatici: “Se posso dare un suggerimento per i tecnici comunali, sarebbe il caso di cambiare il colore o la tipologia per il futuro, visto che con le temperature saliranno ancora e qualche piccolo accorgimento può attenuare l'accumulo di calore”.

Un’osservazione non banale: la scelta di materiali chiari, drenanti o riflettenti può infatti contribuire a ridurre l’effetto “isola di calore” nelle zone urbane, fenomeno che si acuisce nei mesi estivi e mette sotto stress soprattutto anziani, animali e bambini.