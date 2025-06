Piume e lustrini, torna il Café Chantant del Salotto del Sabato Sera

Sabato 14 giugno 2025, alle 21, in via Caselette 13/d, torna “Il Salotto del Sabato Sera” con il suo decimo appuntamento, e questa volta promette di far brillare il pubblico con uno spettacolo malizioso, ironico e pieno di charme, dedicato esclusivamente agli adulti.

Organizzata dall’associazione Araba Fenice, la rassegna è sostenuta dalla Circoscrizione 5 e propone da gennaio a giugno una serie di eventi gratuiti all’insegna di cultura, benessere e intrattenimento intelligente.

L’evento del 14 giugno sarà un vero e proprio omaggio al Café Chantant, rievocando le atmosfere seducenti e raffinate dei salotti spettacolo di fine Ottocento e inizio Novecento. Tra lustrini, piume e melodie coinvolgenti, il palco si trasformerà in un microcosmo retrò, dove il gusto della leggerezza si fonde con l’ironia e il garbo di un’epoca in cui anche l’irriverenza aveva classe.

“Il Salotto del Sabato Sera” si è affermato come uno spazio culturale dinamico e originale, capace di offrire due sabati al mese esperienze diversificate: dagli incontri sulla storia della danza alle serate dedicate al mistero e alla magia, dal gioco-quiz alla pet-therapy, fino a momenti di benessere e salute.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito, ma per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 338.8706798, indicato anche sulla locandina ufficiale.