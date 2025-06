Robot che smistano rifiuti, app che segnalano le buche nelle strade e non solo: ecco come dati e intelligenza artificiale aiutano la gente (e l'ambiente)

Come possono i dati e l'intelligenza artificiare rappresentare qualcosa di nuovo e di utile per la società e l'ambiente? E' una risposta che stanno cercando in tanti, ma questa mattina - al Binario 3 delle OGR Torino - le 15 migliori start up che si dedicano a questi temi sono state le protagoniste del Demo Day di Impact Deal, il programma promosso da Fondazione Crt e dalle OGR Torino, coordinato da TOP-IX con la supervisione scientifica di Fondazione ISI e la partnership strategica di Microsoft. Un momento durante il quale le imprese hanno potuto presentarsi non solo al pubblico, ma anche a una platea di potenziali investitori che potrebbero dare una mano nella loro crescita e sviluppo economico.

Ecco le migliori

Tra i protagonisti hanno fatto bella mostra di sé proposte come Danu Robotics, che propone sistemi robotici per automatizzare lo smistamento dei rifiuti ed è stata selezionata anche per l’SXSW London Venture Spotlight Competition; Latitudo40 che ha recentemente rinnovato la propria piattaforma di Earth Observation e decision making data-driven, ottenendo anche un contributo dalla Città di Torino per la Call4Testing “ToMove4Future”; Switch, dopo un round da circa 1 milione di euro, offre soluzioni per la gestione smart delle flotte aziendali; Loki, finalista di Impact Deal e tra le “Top 50” European Startups for Mobility, è la vincitrice del premio della giuria all’AI Festival di “We Make Future” con un sistema di mappatura dei difetti stradali; Fusebox, una scaleup estone attiva in 13 Paesi, si occupa di gestire in modo integrato produzione e accumulo energetico; Zerow, premiata con il Best Luxury Startup Award, si distingue per il riuso circolare degli scarti dell’industria fashion; Minervas, invece, ha sviluppato una soluzione di eco-driving adattivo in tempo reale, vincendo la call innoVaction promossa da Fastweb+Vodafone. Altri progetti finalisti includono Containergrid, Enzum, Legal-Pythia, Lit, Overtone, Vaimee e Veridis, impegnate su temi quali l’efficientamento energetico, il monitoraggio ESG, l’accesso all’informazione, la manutenzione ferroviaria, la gestione delle risorse idriche e il miglioramento del riciclo delle materie plastiche. A queste si aggiunge PantoHealth, parte del network di EIT Urban Mobility, grazie al quale ha ricevuto accesso diretto alla fase 2 del programma.

Da 129 a 15 (e oltre 78 milioni di capitale)

Le startup finaliste sono state selezionate dal gruppo iniziale di 29 imprese che ha partecipato alla prima fase del programma, scelte tra 129 candidature, con un incremento del 63% rispetto alla precedente edizione. Un chiaro segnale della crescita del progetto è inoltre la capacità delle startup selezionate di attrarre investimenti: al momento dell’ingresso nel programma, infatti, vantavano un capitale complessivo raccolto superiore a 78,2 milioni di euro, registrando un aumento del 303% rispetto all’anno precedente. Un risultato reso possibile anche dal raddoppio del numero di imprese partecipanti.



“Impact Deal è molto più di un programma di accelerazione: è un laboratorio europeo di innovazione che coniuga intelligenza artificiale, dati e impatto sociale, ed è un modello di collaborazione che riunisce grandi imprese e start-up, organizzazioni profit, enti pubblici e istituzioni filantropiche – spiega Patrizia Polliotto, segretario generale della Fondazione CRT –. Le OGR Torino, hub di cultura e innovazione della Fondazione CRT, si confermano sempre più come lo spazio del futuro, in cui idee e menti visionarie trovano terreno fertile per crescere, anche grazie all’accesso a un ecosistema unico e a un capitale prezioso come i dataset messi a disposizione dai partner di Impact Deal. La Fondazione CRT continuerà a investire in iniziative che promuovono imprenditorialità ad alto impatto, innovazione sostenibile e sviluppo del capitale umano, per creare opportunità reali e inclusive nel nostro territorio”.

La giornata ha visto anche la partecipazione di John McIlwaine, Senior Regional Representative per Italia e Malta dell’European Investment Fund, che ha preso parte a una fireside chat sul ruolo e le politiche europee a sostegno delle startup e dell’imprenditoria.