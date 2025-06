A Bibiana il Wheila Weekend aiuterà i ragazzi con disabilità a crescere attraverso lo sport

Il Wheila Weekend quest’anno aiuterà i ragazzi con disabilità a crescere in autonomia e in autostima attraverso lo sport. L’evento benefico del fine settimana, che si svolge in Cascina San Nazario (via della Libertà 17) a Bibiana, servirà a raccogliere fondi per l’associazione ‘Libertà e coraggio’ di Piscina che promuove l’attività sportiva – e in particolare l’atletica e la pallavolo – tra le persone con disabilità intellettiva. Il Wheila Weekend organizzato in memoria di Valerio Mondon Marin, è giunto alla quinta edizione.

Una delle novità di questa edizione della festa è affidata proprio all’associazione: “Domenica pomeriggio a partire dalle 15 ci sarà la corsa campestre per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, adatta anche per chi ha disabilità” spiega Andrea Allasia, uno degli organizzatori del Wheila Weekend.

Gli eventi del fine settimana partono domani, sabato 14 giugno, alle 19 con una cena a base di pizza cotta nel forno a legna. Alle 22 inizia la serata discomusic ‘Tutti a 90’.

Domenica 15 torna il triathlon dei boscaioli a cui ci si potrà iscrivere a partire dalla 8,30. Alle 10 prende il via invece Boscolandia, un’area giochi dedicata ai bambini, con un percorso bici libero. Alle 10.30 è prevista la presentazione e partenza della gara di atletica, seguita alle 11 dall’asporto del vitello allo spiedo. Per il pranzo, sono previsti due turni in tensostruttura, alle 12 e alle 14. Nel pomeriggio, alle 14, riprenderanno le attività e si disputeranno le finali del triathlon. La giornata si concluderà alle ore 18 con le premiazioni.