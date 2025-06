Cultura che cura: a Torino due giorni per ripensare il ruolo degli spazi culturali

Qual è il futuro possibile per spazi culturali come il Teatro e la Cascina Marchesa nel cuore della Barriera di Milano? Come trasformarli in luoghi vivi, partecipati e capaci di prendersi cura della comunità?

A queste domande risponde il convegno “Abitare il teatro. La cultura che cura”, promosso dall’Associazione Choròs con il patrocinio della Circoscrizione 6, in programma venerdì 13 e sabato 14 giugno presso la Sala Consiliare di via San Benigno 22.

L'iniziativa nasce da un lungo percorso collettivo, che ha coinvolto negli anni decine di realtà associative, culturali e sociali attive nel territorio, capaci di trasformare il Teatro Marchesa in un presidio di inclusione, sperimentazione e coesione.

Con il sostegno dei fondi Pnrr destinati alla riqualificazione della Cascina Marchesa, il convegno rappresenta oggi una tappa cruciale per ripensare la gestione di questi spazi pubblici in chiave partecipativa e sostenibile, mettendo al centro il dialogo tra cittadini, istituzioni e operatori del settore.

Il programma si articola in due giornate

Venerdì 13 giugno, alle ore 17.00, l’apertura istituzionale darà il via a una tavola rotonda con rappresentanti locali e regionali, seguita da un racconto performativo.

Sabato 14 giugno, a partire dalle 9.30, spazio ai laboratori partecipativi su tre temi cardine:

La cultura che cura: l’impatto sociale della produzione artistica;

La partecipazione attiva: il ruolo della cittadinanza nei processi decisionali;

I modelli di governance: visioni per una gestione condivisa dei beni comuni culturali.

A chiudere la giornata, una restituzione collettiva dei lavori per raccogliere idee, proposte e prospettive, nella logica di una progettazione realmente aperta e condivisa.

“Abitare il teatro” non è solo il titolo del convegno, ma una proposta politica e culturale: fare della cultura un motore di cura, coesione e trasformazione urbana.