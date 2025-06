Humanitas: una giornata dedicata alla Città per celebrare 25 anni di impegno nella cura di Torino

Humanitas a Torino celebra quest'anno un anniversario significativo: 25 anni di un percorso in cui qualità clinica, dedizione, competenza e passione si sono incontrate al servizio della cura e del benessere di tutti. Per rafforzare un legame prezioso con la comunità, Humanitas promuove una giornata speciale al Teatro Regio, sabato 14 giugno dalle ore 10 alle ore 18.

L'iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza con l’obiettivo di unire prevenzione, cultura della salute e intrattenimento e informazione, sottolineando il ruolo vitale di Humanitas Gradenigo, Humanitas Cellini, Clinica Fornaca e Clinica Sedes Sapientiae nella vita di Torino e del Piemonte.

Alla Corte della Prevenzione, la Medicina diventa Esperienza

Al Teatro Regio, la Medicina si trasforma in esperienza interattiva con attività, giochi e test per adulti e bambini, incontri con gli Specialisti Humanitas e talk per scoprire in modo divertente l'importanza della prevenzione:

energy bikes per produrre energia pulita pedalando e testando la propria capacità dinamica

visori VR e realtà aumentata per mettere alla prova la vista

corner LEGO per dare forma creativa al proprio benessere

circuito di minigolf per stimolare e testare i cinque sensi

quiz per valutare il proprio stile di vita

due lezioni di yoga con il maestri Roberto Bocchi e gli Specialisti Humanitas ai Giardini Reali (su prenotazione).

Il Foyer del Toro del Teatro Regio ospiterà tre talk dedicati alla prevenzione con esperti e medici Humanitas:

“ Viaggio nei cinque sensi per vivere sani… e meglio ” come mantenere sani e funzionali i nostri sensi per goderci la vita, con un ospite d'eccezione: lo chef stellato Matteo Baronetto ;

” come mantenere sani e funzionali i nostri sensi per goderci la vita, con un ospite d'eccezione: lo chef stellato ; “ La salute è donna: prevenzione e stili di vita ” dedicato alla prevenzione completa dalla Senologia alla Ginecologia, la salute del cuore e il benessere psicofisico... tutto in rosa;

” dedicato alla prevenzione completa dalla Senologia alla Ginecologia, la salute del cuore e il benessere psicofisico... tutto in rosa; “Vita attiva, sport e prevenzione: quando il movimento diventa salute” buone abitudini, preparazione adeguata prima di fare sport, con focus su spalla, ginocchio e schiena e un'ttenzione particolare al cuore e alla prevenzione dell'obesità.

Tutte le info su https://bit.ly/humanitas25.

Humanitas: nella tua città, per la tua salute. Giorno dopo giorno, da 25 anni

Humanitas è una presenza consolidata a Torino e in Piemonte, con quattro strutture di ricovero e cura e tre centri ambulatoriali: realtà dove lavorano oltre 2.300 professionisti che curano ogni anno oltre 300.000 pazienti.

Un viaggio iniziato 25 anni fa nelle corsie delle storiche Humanitas Cellini e Clinica Fornaca. La prima, già fortemente riconosciuta sul territorio per la sua solida vocazione ortopedica, urologica e non solo, ha saputo evolversi e cambiare pelle più volte, sino ad arrivare a oggi; la seconda - fin dal 1948 - accoglie i più grandi luminari torinesi della Medicina e della Chirurgia, all’insegna dell’avanguardia tecnologica.

Da quel momento, Humanitas ha raccolto il testimone di altre due grandi realtà sanitarie, tutte con radici forti e strettamente legate alla città e alle proprie comunità.

L’ospedale Humanitas Gradenigo, che con i suoi 125 anni di storia e il Pronto Soccorso è per Torino un punto di riferimento per l’Emergenza-Urgenza, l’Oncologia e non solo. E la Clinica Sedes Sapientiae, che - con Humanitas dal 2023 - sposa un’esperienza secolare di Chirurgia con le recenti innovazioni in ambito ambulatoriale e diagnostico.

Una rete integrata anche grazie ai centri Humanitas Medical Care - dal più storico San Luca di Cascine Vica ai più recenti Principe Oddone e Lingotto - che rappresentano il senso di continuità di cura con le strutture di ricovero.