‘La terra di mezzo’ conquista il castello di Macello

Artigiani fantasy, conferenzieri di fama internazionale e tutto il mondo di Tolkien conquistano il castello di Macello. Organizzata dal 2008 dall’associazione culturale omonima, ‘Sentieri Tolkieniani’ torna questo weekend, 14-15 giugno, il festival fantasy che propone conferenze, laboratori, spettacoli dal vivo e aree tematiche distribuite nel parco del castello e nel fossato.

I visitatori troveranno oltre una cinquantina di artigiani fantasy, con stand di gioielli, abiti, ceramiche e stampe. Non mancheranno spettacoli storici e di rievocazione medievale, tra cui scherma, tiro con l’arco, falconeria, cavalleria e danze. Si terrà anche il ‘Cosplay Contest’ a tema ‘L’abito della Terra di Mezzo’, con categorie per adulti e bambini, giuria qualificata e iscrizioni in loco. La musica dal vivo vedrà la partecipazione di gruppi come ‘Eregion’, ‘Barad Guldur’, ‘Mystiknot’ e artisti come ‘Stefano Cavanna’, ‘Le ghironde del Corelli’ e ‘The Dryads’.

Tra gli innumerevoli ospiti che terranno conferenze, quest’anno il festival vanta anche la partecipazione di due esperti internazionali: Giuseppe Pezzini, professore proveniente da Oxford che è tra gli studiosi italiani più autorevoli nel panorama tolkieniano, e Alexandra Filonenko, ricercatrice universitaria e studiosa di lettere con un approccio interdisciplinare tra arte, letteratura e mito.

“Quest’anno è stata data un’attenzione particolare agli ospiti e ai loro contenuti perché per noi è importante offrire un momento di divulgazione completo e interessante al nostro pubblico” sottolinea Andrea Giliberto, presidente dell’associazione organizzatrice.

L’area Games sarà dedicata a giochi di ruolo e da tavolo, e ci saranno stand di case editrici indipendenti e sessioni con master professionisti.

I percorsi guidati nella ‘Terra di Mezzo’ si terranno entrambi i giorni a orari prefissati (11,30, 14,30, 17,30, 20,30), con scenografie, installazioni e un tour serale ‘a lume di lanterna elfica’ sull’archeologia delle Ere.

“Un altro tema che ci sta a cuore è l’accessibilità – indica Giliberto –, da quest’anno il percorso tematico della ‘Terra di Mezzo’ sarà arricchito con pannelli in braille e relativa audio-guida per i non vedenti, ci saranno inoltre delle guide in Lis (la lingua dei segni, ndr)”.

Saranno offerti workshop tematici gratuiti, tra cui calligrafia elfica, cerimonie matrimoniali elfiche, erboristeria, cianotipia e ricamo.

I biglietti, acquistabili online oppure direttamente in loco, costano 10 euro per il biglietto intero e 5 euro per il ridotto (6-11 anni); l’ingresso è gratuito per bambini sotto i 6 anni e per persone con disabilità accompagnate.