San Donato Playground: eventi, laboratori e iniziative invadono il quartiere

Dal 16 al 21 giugno un palinsesto di eventi, laboratori e iniziative invade il quartiere in collaborazione con gli studi artistici.

Venerdì 20 giugno nella serata conclusiva del festival PERICENTRICA l’arte invade lo spazio pubblico di piazza Paravia con installazioni, workshop e performance che coinvolgeranno i partecipanti di ogni età in un grande happening collettivo. Appuntamento dalle 18.00 alle 22.00 in piazza Paravia e via Carena.

Sabato 21 giugno nell'ultima giornata di festival portiamo il gioco e l'arte tra le bancarelle del mercato di Piazza Barcellona.



Tra le altre sarà anche presente l’esperienza degli “Ateliers di pittura in cerchio” a cura di LAP - Les Ateliers Partage [Belgio, lesatelierparage.org], dove i partecipanti, dipingendo in cerchio esplorano nuovi modi di condividere lo spazio, di “fare e essere” insieme, di aprire e includere. C’è chi si ispira dai vicini, chi si inserisce con discrezione, chi invece si espande, chi fa qualcosa di completamente diverso. Non c’è tema. Unica regola è la spontaneità. Seguendo il metodo dell’Art socia(B)le, sviluppato dell’artista Blaise Patrix, dipingendo in cerchi si esplorano nuovi modi di condividere lo spazio, di “fare e essere” insieme, di aprire e includere. Nel segno del lavoro collettivo, ogni Sole lascia la traccia di un incontro, sprigiona una forte energia di gruppo, riflette uno spazio libero e condiviso.

Tre talk tematici

Anche quest'anno il progetto organizza tre talk tematici, tre momenti di confronto e riflessione sul fare città, sul rapporto arte, abitare e spazio pubblico. A cura di Osservatorio Futura.



tAlk_01 | Mar 10.6

"Giocarci su. Il gioco come cultura" con Giacomo Pezzano Marco Pavanini [UniTo]

Siamo immersi in un mondo che sembra voler gamificare tutto, ma dietro questa "società del gioco totale" si nasconde spesso una parodia del gioco autentico, svuotato di senso e ridotto a strategia di controllo o dipendenza. Allo stesso tempo, continuiamo a pensare che la cultura vera passi solo attraverso i testi scritti, relegando il gioco all'infanzia o al tempo libero. In questo incontro metteremo in discussione entrambi gli assunti: per mostrare come il gioco possa essere non solo un momento di evasione, ma un vero "organo della cultura", capace di generare conoscenza, apprendimento e riflessione. Una sfida a ripensare il ruolo del gioco nel nostro modo di vivere e pensare.

Giacomo Pezzano, PhD, è ricercatore in Filosofia Morale presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino.

Marco Pavanini, PhD, è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino.



tALk_02 | Mar 17.6

"La città come campo di gioco" con Riccardo Fassone [UniTo]

La città è un luogo di incontri, contraddizioni e conflitti. Ma può anche essere un'arena di gioco, uno spazio da rileggere attraverso la lente del ludico. In questo talk Riccardo Fassone esplorerà la città come spazio di gioco attraverso esempi dal proprio lavoro e proposte interattive con il pubblico.

Riccardo Fassone insegna storia e teoria delle forme ludiche all'Università di Torino. È autore di diversi saggi e monografie sui temi del gioco e dei media, lavora inoltre come game designer.



tALk_03 | Giov 19.6

"L’arte incontra il gioco" con Truly Design e Fanzinne

Truly Design è una crew di artisti nata nel 2003 a Torino, da una passione per graphic design, illustrazione e pittura. Si racconta attraverso il lavoro sui playground, dove l’arte urbana diventa strumento di rigenerazione e aggregazione sociale. Dai muri alle superfici di gioco, l’intervento artistico ridisegna il concetto di spazio pubblico, fondendo estetica, sport e comunità.

Fanzinne, progetto self-published con base a Torino, nasce con l’intento di valorizzare le realtà alternative e indipendenti della città. Presenterà i primi tre numeri della le fanzine dedicati ai quartiere e la guida che raccoglie 80 posti tra librerie indipendenti, negozi di dischi, vintage, caffetterie, enoteche, ristoranti e bistrot di vario tipo accomunati dal fatto di essere al di fuori dei giri più turistici, che costruiscono ogni giorno un forte senso di comunità attorno a chi le vive e le frequenta.

Un progetto di Più SpazioQuattro, in collaborazione con Osservatorio Futura, Pöi Laboratorio, Chu Hands, Martina Consoli, Future Ceramiche, Manuela Camponeschi, Stefania Mairano, la Via Lattea di Roberta Toscano, Q.Media Trend, Spazio D, Anilina Lab, La Falegnameria, ass. Mostro.

Partecipano Les Ateliers Partage, Invasioni Creative, Giulia Querin, Trampaaa, Cristina Materassi, Corrispondenze, Rosita Ginger Mezzela, Orso, Morsi Editore, Agnese Aquilani, Fanzinne, Truly Design, Il Carlino Ubriaco, Le Birre del Carlino, EyeCandy lab, Giacomo Pezzano, Marco Pavanini, Riccardo Fassone.

Con il patrocinio e contributo della Circoscrizione 4 Torino.