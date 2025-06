Tra paesaggio e archeologia: a Cavour un viaggio nella campagna romana

Un viaggio tra acqua, campi e colture nella Cavour romana. In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, che si tengono dal 13 al 15 giugno, domani, sabato 14, il Museo Caburrum, con il patrocinio del Comune, propone una conferenza accompagnata da una visita.

L’appuntamento è alle 15,30 nel complesso museale dell’Abbazia di Santa Maria di Cavour, in via Saluzzo 72.

“Il nostro museo partecipa da diversi anni a queste giornate, che rappresentano un’occasione importante di divulgazione e valorizzazione del patrimonio – spiega la curatrice del Museo Anna Lorenzatto –. Durante l’anno lavoriamo costantemente per recuperare informazioni sui beni archeologici che conserviamo, e questa giornata è l’occasione per condividere tali conoscenze con la comunità e con chiunque sia interessato a scoprire le novità più recenti”.

Anche quest’anno il focus resta sulla città romana, ma con una prospettiva diversa: il territorio circostante l’insediamento romano. Una riflessione sull’antica organizzazione del territorio ai piedi della Rocca, evidenziando come le scelte insediative e produttive della Cavour romana abbiano lasciato segni ancora riconoscibili nel paesaggio agricolo odierno.

“A partire dalla pianura attorno alla Rocca, cercheremo di raccontare come fosse organizzato lo spazio agrario, e non solo, nei dintorni della città. Non ci limiteremo ai reperti presenti nella collezione, ma cercheremo di evidenziare anche le tracce fossili ancora visibili nel paesaggio. L’obiettivo è quello di restituire una narrazione più ampia e accessibile anche visivamente” spiega Lorenzatto, che terrà la conferenza.

Miriam Hamdi