Emergenze, ambiente e cittadinanza: 300 ragazzi nei campi estivi della Protezione Civile

È partita anche quest’anno in Piemonte la stagione dei Campi Scuola di Protezione Civile, un’iniziativa educativa che coinvolgerà oltre 300 ragazze e ragazzi tra i 10 e i 16 anni. L’obiettivo? Insegnare ai più giovani a proteggere la natura, tutelare la vita delle persone, affrontare i rischi ambientali e gestire le emergenze con consapevolezza.

I primi a partire sono stati i campi di Vinovo e Orbassano, che si concluderanno nel fine settimana. A curarli, rispettivamente, l’Associazione Nazionale Alpini e il Gruppo comunale di Protezione Civile. A Vinovo, oggi, i ragazzi hanno ricevuto la visita di Andrea Nesi, referente nazionale del volontariato di Protezione Civile, che ha incontrato i giovani partecipanti portando il saluto delle istituzioni centrali.

L’iniziativa, promossa dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile insieme a Regioni, Comuni e associazioni locali, è sostenuta con convinzione dalla Regione Piemonte. Il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Protezione Civile Marco Gabusi sottolineano l’importanza formativa del progetto:

“Offre ai giovani l’opportunità di crescere imparando a capire l'importanza della prevenzione, ad assumere comportamenti responsabili in caso di emergenza e a conoscere le regole che rendono più sicura la nostra comunità”.

Un'estate in sicurezza: il calendario dei campi

I prossimi appuntamenti toccheranno numerosi territori del Piemonte, da nord a sud. Ecco le date:

Baceno (VB): 15–22 giugno | a cura del Nucleo PC di Isola d’Asti

Nichelino (TO): 16–21 giugno | Gruppo comunale PC

Mombercelli (AT): 18–22 giugno | Gruppo PC di Canelli

Caselle Torinese (TO): 23–27 giugno | Gruppo comunale

Felizzano (AL): 29 giugno–5 luglio | ANA

Stroppiana (VC): 2–6 luglio | Volontari Cinofili

Verbania: 7–11 luglio | Nucleo Start ODV

Morano sul Po (AL): 14–20 luglio | FIR-CB

Piobesi Torinese (TO): 24–28 luglio | Gruppo comunale

Fossano (CN): 27 luglio–2 agosto | SAPR

Lanzo Torinese (TO): 4–9 agosto | Croce Rossa di Montegrosso

Acqui Terme (AL): 18–23 agosto | ANC

Candiolo (TO): 25–30 agosto | Gruppo comunale

Carignano (TO): 1–6 settembre | Gruppo comunale

Le attività proposte spaziano dalla prevenzione degli incendi boschivi alla gestione delle emergenze ambientali, fino alle esercitazioni pratiche per imparare a comunicare in situazioni di crisi e a lavorare in squadra. Un’esperienza che unisce formazione, gioco e spirito civico, facendo dei giovani partecipanti dei veri ambasciatori della sicurezza e della responsabilità ambientale.