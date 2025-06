Fermata Frecciarossa a Bardonecchia: Uncem incalza Trenitalia e Regione

La richiesta è chiara e condivisa: mantenere la fermata del Frecciarossa a Bardonecchia, nodo strategico della linea internazionale che unisce Italia e Francia. A rilanciarla con forza è Roberto Colombero, presidente di Uncem Piemonte, che si rivolge direttamente alla Regione Piemonte e agli Assessori Marco Gabusi (Trasporti) e Marco Protopapa Gallo (Turismo) affinché continuino a fare pressione su Trenitalia.

"Siamo certi che la Regione non mollerà la presa", afferma Colombero. "È stato fatto un lavoro intenso, ma serve un ulteriore sforzo per garantire la fermata a Bardonecchia. Così come lo chiedono i sindaci del territorio. Oulx e Bardonecchia sono entrambe compatibili e importanti. Ne abbiamo bisogno".

Uncem, l'Unione Nazionale dei Comuni e degli Enti Montani, si dice pronta a intervenire direttamente nei confronti del vettore ferroviario per sostenere l'istanza dei territori alpini. L’obiettivo, ora, è arrivare a una soluzione stabile in vista della stagione invernale 2025-2026, cruciale per il turismo dell’Alta Valle di Susa.

Il ripristino della fermata a Bardonecchia sul collegamento ad alta velocità tra Milano e Parigi è considerato strategico non solo per la mobilità turistica, ma anche per la valorizzazione delle aree montane e la connessione transfrontaliera.