Accessibilità al liceo Monti: in arrivo nuovi montascale e lavori strutturali

La Città metropolitana di Torino punta sull’accessibilità scolastica e lo dimostra concretamente con una serie di interventi strutturali al liceo Monti di Chieri. Dopo l'acquisto del montascale per l'accesso alla biblioteca, che sarà installato nei prossimi giorni, è in corso l’iter per dotare anche l’ingresso principale dell’istituto di un dispositivo analogo.

I lavori rientrano in un piano più ampio di eliminazione delle barriere architettoniche, programmato dal Dipartimento Edilizia scolastica dell’ente metropolitano. Lo confermano il vicesindaco Jacopo Suppo e la consigliera delegata all’Istruzione Caterina Greco, sottolineando “la massima attenzione dell’amministrazione a garantire l’inclusione nelle nostre scuole”.

Pari diritti

L’attenzione non si limita agli aspetti strutturali, ma abbraccia anche la dimensione didattica e sociale, con un impegno concreto a garantire pari diritti agli studenti e alle studentesse con disabilità, sia a quelli già iscritti, sia a coloro che stanno per iniziare il loro percorso nella scuola superiore.

Un esempio è proprio lo studente con disabilità motoria che ha frequentato la prima classe al Monti: l’amministrazione ha monitorato con la scuola la sua esperienza, confermando l’adeguatezza dell’inserimento e l’assenza di esclusione. Ora si punta a migliorare ulteriormente la fruibilità degli spazi.

Altri lavori

I lavori previsti comprendono anche la realizzazione di una rampa per accedere al bar e il rifacimento della pavimentazione del vialetto esterno. Gli interventi, concordati con la dirigenza scolastica per evitare interferenze con gli esami di Stato, partiranno dopo il 23 giugno e saranno completati entro fine agosto, in tempo per l’inizio del nuovo anno scolastico. Anche la fornitura del montascale per l’ingresso principale è attesa entro la stessa scadenza.