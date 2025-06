A Torino e Pinerolo i giovani talenti del percorso Professione Orchestra

A dare vita a ‘Professione Orchestra in Concerto’ saranno musicisti selezionati tra i più di 100 iscritti all’ottava edizione di Professione Orchestra, il percorso formativo nato dalla partnership tra la Fondazione Accademia di Musica e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. L’esperienza si chiude ora con due esibizioni dal vivo su palchi di prestigio.

La prima sarà domani, domenica 15 giugno, alle 18 all’Auditorium Rai ‘Arturo Toscanini’ di Torino, in via Gioacchino 15. Sullo stesso palco ci saranno l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e nove borsisti di Professione Orchestra. Sul podio sarà impegnata Gianna Fratta, che ha già diretto i giovani talenti nell’edizione del 2022. I biglietti, proposti al prezzo unico di 5 euro, sono in vendita online sul sito dell’Osn Rai e alla biglietteria dell’Auditorium Rai di Torino.

Il secondo appuntamento in programma, questa volta con sei borsisti di Professione Orchestra, sarà giovedì 19 giugno alle 20,30 nella Sala Italo Tajo, in via San Giuseppe a Pinerolo. Il concerto è a ingresso libero.