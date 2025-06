Davanti allo stadio Grande Torino è già Marra-mania: i fans sfidano il cemento bollente per assicurarsi la prima fila [FOTO]

Già lunghe code per i fans in attesa del concerto di questa sera di Marracash

Nemmeno le temperature tropicali fermano la passione e la voglia di musica dal vivo. In queste ore, a sfidare il caldo e il sole che rende insopportabile il contatto con il cemento, i fans di Marracash si sono già piazzanti di fronte allo stadio Comunale Grande Torino, a pochi passi dal verde di piazza D'Armi.



I cancelli si apriranno tra molte ore, ma loro sono già lì, biglietto alla mano, per guadagnarsi le prime file e uno spettacolo a contatto con il loro idolo. Quello di Marracash, peraltro, rappresenta un record: è infatti la prima volta che un rapper italiano affronta un tour negli stadi italiani. Il rapper porterà in scaletta la Trilogia composta dagli album Persona, Noi, Loro, Gli Altri e È finita la pace, più qualche hit del suo repertorio. Sul palco ballerini e performers ma anche un'orchestra dal vivo.



Proprio lo spettacolo che ora sognano gli appassionati che pazientemente si sono già messi in fila, nonostante il caldo estivo.