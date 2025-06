Pinguini Tattici Nucleari: il live dell'Hello World Tour all'Inalpi Arena

I Pinguini Tattici Nucleari tornano negli stadi per il loro secondo tour. La tappa torinese sarà il 17 giugno all'Inalpi Arena, dove ha già registrato il sold out.

Sul placo non mancheranno live alcune delle loro hit del passato, ma sopratttutto i brani di Hello World, il loro ultimo album che ha esordito ai vertici di tutte le classifiche e ha ottenuto recentemente la certificazione Doppio Platino. Nell’album sono presenti i singoli Romantico ma muori e Islanda, oltre che “Bottiglie vuote”, uscito un mese fa in una nuova versione con Max Pezzali ha raggiunto la prima posizione nell’airplay radiofonico.