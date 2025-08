Nei boschi di Ormea si scopre insieme la biodiversità

Natura ed essere umano sono il binomio al centro del progetto vinto per il secondo anno consecutivo dal Comune di Ormea nell’ambito del bando della Fondazione CRC “Percorsi di sostenibilità. Biodiversità e riconnessione con l’ambiente naturale”.

Partner del progetto, dal titolo “Un nuovo patto tra uomo e natura. Attenzioni e cure per il bosco”, sono l’Associazione Fondiaria Pamparà e la cooperativa agricola di comunità La Volpe e il Mirtillo.

Particolarmente significativa è la sinergia tra la cooperativa ormeasca e l’Associazione Pamparà, che insieme lavorano per raggiungere l’obiettivo del progetto: il restauro ambientale di un ex castagneto ormai degradato per conservare, aumentare e studiare la biodiversità. Così un bosco nella frazione di Bossieta è stato conferito all’associazione fondiaria ASFO Pamparà, affinché, in collaborazione con La Volpe e il Mirtillo, recuperi i terreni e vi realizzi interventi volti ad aumentarne la biodiversità faunistica e botanica.

E proprio la prima attività è stata la catalogazione di flora e fauna presenti nel bosco, grazie alle competenze di esperti e all’utilizzo di fototrappole posizionate all’interno dell’area, che hanno permesso di scoprire molti degli animali che abitano il bosco. Questo ha portato all’individuazione di diversi habitat prioritari per la conservazione e l’aumento della biodiversità locale. In seguito si è proceduto con gli interventi selvicolturali volti a curare e migliorare il bosco. Su alcuni esemplari di castagno sono stati inoltre installati dei Tree Talker, dispositivi innovativi progettati per monitorare lo stato di salute delle piante e che quindi, nel tempo, daranno informazioni sull’evoluzione del bosco.

Paola Colombo, Presidente della cooperativa La Volpe e il Mirtillo, racconta: “lo studio del bosco e della biodiversità che lo abita ci porta a comprendere ciò che accade nelle profondità di questo incredibile ecosistema, che per molti aspetti sfugge all’osservazione umana. Grazie all’intreccio di competenze diverse, alla tecnologia e a uno studio sempre rispettoso della biodiversità, possiamo portare questo luogo all’attenzione delle persone, in modo da godere tutti insieme, in molteplici forme, della ricchezza della natura”.

Per raccontare la complessità della natura e di questo luogo, nell’ambito di questo progetto si snoderà nei prossimi mesi un percorso di quattro incontri che guideranno i partecipanti ad ascoltare i suoni della natura, conoscere l’ecosistema boschivo in tutta la sua varietà e la flora e la fauna che lo abitano.

Il primo appuntamento si terrà venerdì 8 agosto nel bosco della frazione di Bossieta e si concentrerà su due concetti chiave: la cura e la musica. Insieme alla ricercatrice botanica Valentina Carasso verrà infatti mostrato come le malattie delle piante possono essere studiate per capire meccanismi di prevenzione o difesa utili anche in ambito sanitario. Il Collettivo Donezk, associazione culturale internazionale attiva in campo musicale, porterà poi un importante contributo con il progetto Travelin Studio, un percorso che utilizza la registrazione dei suoni ambientali per studiare la natura. I partecipanti saranno quindi accompagnati nella sperimentazione musicale in un’attività che coniugherà tecnologia e natura.

Cura e ascolto, dunque: due elementi che raccontano in modo esemplare quanto sia affascinante e difficile scoprire la natura in tutta la sua complessità. Le interazioni tra piante e patogeni spesso sono ben oltre la superficie di ciò che si vede, e così i suoni del bosco, che necessitano di silenzio e ascolto per essere colti e riconosciuti.

Il progetto proseguirà con altri incontri il 21 agosto, 30 agosto e 27 settembre, offrendo un’occasione davvero unica per immergersi nel bosco ed esplorarne i segreti.

Prenotazione obbligatoria presso l’ufficio turistico di Ormea: tel. 0174.392157 - turismo@comune.ormea.cn.it