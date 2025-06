Incendi e accumulo di rifiuti: via alla bonifica del trincerone

Dopo mesi di proteste da parte dei cittadini e numerose segnalazioni sullo stato di degrado, sono finalmente iniziate questa mattina le operazioni di bonifica del vecchio trincerone ferroviario di via Sempione. Il canale, da tempo in condizioni di abbandono davanti al giardino Peppino Impastato, era diventato una vera e propria discarica a cielo aperto a causa della presenza costante di un senzatetto.

La questione si è protratta a lungo per via della natura dell’area: essendo di proprietà privata l’Amiat - l’azienda incaricata della raccolta rifiuti - non ha potuto procedere con interventi diretti, nonostante l’urgenza della situazione. La responsabilità della pulizia, infatti, spetterebbe ai proprietari del terreno.

A imprimere una svolta è stato probabilmente l’incendio scoppiato di recente all’interno del trincerone, che ha coinvolto proprio i rifiuti accumulati. Un episodio che potrebbe aver contribuito ad accelerare le tempistiche e sollecitare l’avvio degli interventi di bonifica.

“La situazione sarà monitorata nei prossimi giorni”, dice il presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto, che ha confermato l’inizio delle operazioni.

“La nostra priorità è tutelare la salute e il benessere dei cittadini - ha aggiunto Lomanto con la coordinatrice al’Ambiente, Giulia Zaccaro -, e continueremo a vigilare affinché quest’area venga restituita al quartiere in condizioni dignitose”.