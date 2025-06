Vestireciclo festeggia 20 anni con un dono all’ospedale

Nel 2025 Vestireciclo festeggia vent’anni di attività al servizio del territorio pinerolese. Fondata nel 2005 su iniziativa congiunta di Avass, Associazione Volontari San Domenico e Caritas Diocesana, l’associazione è oggi un punto di riferimento per il riuso consapevole di abiti e accessori, coniugando sostenibilità ambientale e attenzione al sociale.

L’attività principale del negozio di piazza San Donato 31 a Pinerolo è la raccolta, selezione, bonifica e rivendita di abbigliamento usato e vintage. I proventi vengono destinati a progetti di supporto per persone in difficoltà, in particolare donne, offrendo percorsi di autonomia e iniziative locali di inclusione.

Dal 2022 la presidente è Anna Borruso, volontaria storica, che ha portato nuova energia al progetto: “Negli ultimi anni si è ampliata la sensibilità verso il riuso – osserva – il tema non interessa più solo una nicchia, ma una platea più ampia e diversificata. Cerchiamo di trovare sempre nuove chiavi di comunicazione anche con i più giovani”.

Tra le sue iniziative c’è stata anche la creazione del muro della gentilezza per permettere alle persone in difficoltà di riscaldarsi anche in inverno.

Accanto all’ambito sociale e ambientale, Vestireciclo ha sviluppato nel tempo anche un’attenzione ai bisogni sanitari del territorio. Dopo aver contribuito, due anni fa, all’acquisto di un ecotomografo per il reparto di ginecologia dell’ospedale Agnelli di Pinerolo, l’associazione ha destinato quest’anno una parte del ricavato all’acquisto di una nuova sonda, in collaborazione con il Lions Club Next Generation di Riva di Pinerolo, utile ad estendere l’utilizzo del macchinario anche alla neonatologia.

Il dottor Luca Roasio, direttore della Pediatria dell’Agnelli, aveva segnalato la necessità di questo strumento aggiuntivo, che consente di eseguire esami specifici sui neonati con maggiore rapidità e precisione.

Negli anni, Vestireciclo ha sostenuto anche l’oncologia con la donazione di un apparecchio per il monitoraggio dei parametri vitali: “Questi interventi mostrano come il riuso promosso dall'associazione in questi 20 anni, oltre a generare valore ecologico, possa diventare un mezzo per migliorare anche i servizi pubblici”, conclude Borruso.