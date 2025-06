Villexpo 2025: 10 giorni di festa, musica e sapori sotto le stelle

Ritorna una delle manifestazioni più attese dell’estate canavesana: da venerdì 20 a domenica 29 giugno il parco urbano “Due laghetti” di Villanova Canavese si anima con la 32ª edizione di Villexpo, che propone luna park, street food, mercatino, concerti, serate danzanti e il suggestivo spettacolo piromusicale sul lago. Per tutto il periodo di festa il ristorante sul lago, a partire dalle 19,30 in avanti propone specialità e piatti tipici.

L’inaugurazione è prevista per venerdì 20 giugno alle 20 alla presenza delle autorità locali, della Pro Loco e della Filarmonica Villanovese, si darà il via ufficiale a 10 giorni di festa, tradizione e divertimento sotto le stelle.

Sono in programma intrattenimenti per tutte le età e i gusti, con un’attenzione particolare ai giovani, grazie ad un’area dedicata che diventa il punto di ritrovo perfetto per iniziare l’estate tra tributi live, DJ set e serate disco: dai grandi successi italiani agli omaggi a band leggendarie, passando per serate anni ’90. Spazio anche al liscio: immancabile il Memorial Maestro Tiberio Marani di mercoledì 25 giugno , un omaggio speciale alla musica romagnola e al liscio piemontese.