Moscerino e picnic: il bosco urbano diventa ‘spettacolare’

Domani, sabato 21 giugno, nello spazio verde tra via Novarea e via Einaudi, si conclude il secondo appuntamento della rassegna ‘Un Bosco Spettacolare’, la giornata prevede una serie di attività per coinvolgere persone di tutte le età.

“In un’epoca in cui gli spazi verdi sono sempre più importanti per le città, ci piacerebbe rendere questo luogo un’oasi di biodiversità, promuovendo la cura degli spazi comuni e l’interazione tra i cittadini” racconta Sabrina Moles, tra le fondatrici del progetto avviato tre anni fa che si propone di far crescere un vero e proprio bosco partecipato all’interno della città per favorire l’ambiente e il benessere della comunità.

L’evento ha inizio alle 16 con la compagnia teatrale Il Moscerino che mette in scena lo spettacolo ‘Intervista Mista’ di Caterina Pavan, dove gli alberi del bosco diventano i personaggi di una storia.

Alle 17,30, si continua con la passeggiata guidata dal tecnico forestale Paolo Varese che spiegherà l’importanza della gestione del verde urbano, illustrando aspetti tecnici della vegetazione del bosco, come la scelta delle piante, selezionate in base alla resistenza e all’adattamento ai cambiamenti climatici, per favorire la biodiversità e creare un ecosistema resiliente all'interno dell'ambiente urbano di Pinerolo.

Alle 19 la serata prosegue con il pic-nic condiviso, un momento per favorire la conoscenza reciproca tra i partecipanti e conoscere qualche dettaglio in più sul progetto del Bosco Urbano Partecipato.

Si conclude la giornata alle 21 con musica dal vivo, sotto le note di Olmo, l’artista di Torre Pellice.

Durante l’evento non mancherà l’arte, ad animare gli spazi, saranno esposte le installazioni artistiche ed ecologiche di Francesco Calliero, inoltre ogni partecipante con tempere e colori potrà prendere parte all’abbellimento della cisterna: “La cisterna è stata installata un anno fa. Utilizzando l’acqua di raccolta durante le piogge irrighiamo le piante in modo sostenibile.

Per noi è fondamentale farla diventare parte integrante delle attività del bosco, per trasformare un elemento pratico in un'espressione artistica e di partecipazione collettiva” conclude Moles.

L’ingresso all’evento è libero, per ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook Bosco Urbano Partecipato.