Coazze, per l'estate Casa Tonda diventa la casa di escursionisti e amanti della natura

Un’antica casa in pietra, con una colonna rotonda che spicca tra le case della borgata, torna a vivere sotto una nuova luce. A Coazze apre Casa Tonda, una struttura accogliente e fuori dal tempo, immersa nella quiete e nella bellezza delle montagne, nel vallone dell’Indiritto, quasi alle porte del Parco Orsiera-Rocciavrè.

Frutto di un attento intervento di recupero promosso dal Comune di Coazze con il sostegno del GAL Escartons e Valli Valdesi, Casa Tonda è molto più di un semplice alloggio: è un rifugio di pace, pensato per chi ama camminare, pedalare, esplorare – ma anche per chi cerca semplicemente uno spazio silenzioso dove rallentare, cucinare insieme, dormire in alto, con il bosco intorno e i sentieri che iniziano appena fuori dalla porta.

La struttura è gestita dall’associazione Esperienzalpina e sarà aperta dal 15 giugno al 1° novembre, esclusivamente su prenotazione, con almeno due giorni di anticipo. Offre ospitalità in autogestione per famiglie e piccoli gruppi, in una formula semplice e sostenibile, con 12 posti letto, cucina attrezzata, bagno accessibile, stufe a legna e a pellet, terrazzo panoramico e anche una postazione per smart working. Due stazioni di ricarica e-bike completano l’offerta, per chi partecipa ai circuiti mountain bike o arriva dalle alte vie del trekking. Entrare a Casa Tonda è come entrare in una piccola casa di montagna che sa di legno, pietra e silenzio. Il piano terra ospita la cucina e la zona pranzo, mentre al piano superiore, raggiungibile da una scala esterna, ci sono il soggiorno con divano letto, un soppalco con altri letti e una camera ampia per gruppi o famiglie numerose. Tutto è essenziale, curato e funzionale, senza rinunciare al calore dell’atmosfera.

La tariffa è di 20 euro a notte a persona, con un minimo di 80 euro a notte per l’intero alloggio. È richiesta una caparra (25 euro a persona, minimo 100 euro) che viene restituita al termine del soggiorno. Gli ospiti devono portare con sé la biancheria o il sacco lenzuolo e contribuire al rispetto della casa: niente rumori dopo le 23, niente feste, animali benvenuti ma non sui letti, e stoviglie da lavare prima di partire. Il check-in si organizza tra le 17 e le 22. Su richiesta, l’associazione può fornire spesa consegnata a domicilio, piatti pronti dai ristoranti di Coazze, biancheria usa e getta, informazioni turistiche e escursioni guidate.

Un supporto su misura per chi cerca libertà ma non vuole rinunciare a un po’ di comodità. Situata nella storica Borgata Tonda, che deve probabilmente il nome proprio alla colonna che sostiene il portico della casa, Casa Tonda sorge in un luogo suggestivo e poco conosciuto, ma perfettamente inserito nelle principali reti sentieristiche del Piemonte: GTA, Giro dell’Orsiera, Via Francigena, Quota 1000 e Bike 1000 passano tutti nei dintorni.

Fino ad oggi, in quest’area mancavano completamente punti di appoggio per tappe intermedie. Casa Tonda arriva a colmare un vuoto importante, spezzando tappe troppo lunghe e rendendo la montagna più accessibile, anche a chi non è un escursionista esperto.

“Questa nuova apertura rappresenta una scommessa vincente sul turismo lento, sostenibile, integrato nel territorio. Casa Tonda non solo risponde a una reale esigenza logistica per chi percorre i sentieri della Valsangone, ma valorizza anche il patrimonio culturale e architettonico delle borgate montane, restituendo vita e funzione a un edificio simbolico”, afferma il Sindaco, Alessandro Oliva.

Chi cerca un luogo autentico, fuori dalle rotte più battute, dove respirare a pieni polmoni e ritrovare il ritmo della natura, ha finalmente un nuovo punto di partenza.