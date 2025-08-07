 / Attualità

Attualità | 07 agosto 2025, 16:54

Il senso civico dei giovani di Beinasco: ripulito il parco di via De Nicola

Una dimostrazione di quanto è importante prendersi cura degli spazi di tutti

I giovani di Beinasco dopo aver ripulito il parco di via De Nicola

La vittoria della civiltà sui vandali, dei giovani sull'indifferenza. Si potrebbe titolare così quanto hanno realizzato i ragazzi del Centro Estivo organizzato dall’Asd Beinaschese Basket che nei giorni scorsi hanno contribuito, assieme agli operatori della Teknoservice, a ripulire il parco di via De Nicola.

Il grazie dell'amministrazione comunale

"Il senso civico parte da giovani: a nome dell’amministrazione un ringraziamento speciale a questi ragazzi", ha voluto far sapere l'amministrazione comunale. Accompagnati dal vicesindaco Daniele Bettolo e dal consigliere Federico Dvornicich, che ha organizzato l'attività, hanno permesso di restituire decoro ad un importante polmone verde della città.

"Un pomeriggio diverso per imparare quanto è prezioso prendersi cura degli spazi di tutti e per ringraziare chi lo fa quotidianamente", ha concluso il Comune di Beinasco.

Massimo De Marzi

