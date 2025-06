Marcello Bruno guiderà la ProCavour verso il settantennio

Toccherà al riconfermato Marcello Bruno guiderà la ProCavour verso il traguardo dei settant’anni. Il sodalizio infatti è nato nel 1956 e il prossimo anno raggiungerà il prestigioso traguardo.

Bruno è stato di nuovo nominato presidente, fino al 2028, di un direttivo che ha tante conferme e alcune novità. Il suo vice è ancora Giulio Brarda nel ruolo di vicepresidente. Paolo Fossati è segretario e Davide Martino tesoriere. Mentre Giovanni Possetto sarà l’alfiere. Giancarlo Cangialosi è presidente onorario e i consiglieri sono: Mauro Beltramo, Claudio Bruno, Dario Bruno, Elio Davicino, Franca Giambiasi, Fabio Moriena, Elda Raimondo, Sergio Ron, Cesare Scalerandi e Luca Veglia. I nuovi ingressi: Marta Badariotti, Giovanni Caffer e Paolo Davicino con i due giovani Elisabetta Gagliano e Bruno Nicolò.

“L’obiettivo principale a cui stiamo già pensando è il 2026, anno in cui la pro loco festeggerà i 70 anni dalla sua fondazione. Il compleanno ricorre il 16 dicembre 2026, quindi da gennaio 2026 inizieremo a lavorare su iniziative parallele a quelle già in programma per celebrare adeguatamente l’anniversario” promette Bruno.

Un traguardo che sarà occasione per riflettere sull’impatto dell’associazione sul territorio, in termini culturali, turistici ed economici e che porta - attraverso alcuni membri storici - la testimonianza dei cambiamenti: “In questi anni di volontariato alla ProCavour ho assistito a numerosi cambiamenti, soprattutto a livello amministrativo. La gestione è diventata molto più pesante rispetto a trent’anni fa. È vero che oggi c’è un volume d’affari maggiore, ma un tempo era tutto più semplice” sottolinea Bruno, che rimarca l’importanza dei giovani: “La pro loco ha dato tanto, ma deve continuare a dare e migliorare ogni attività, anche con l’aiuto dei giovani che si stanno inserendo”. Il primo appuntamento del nuovo direttivo sarà la decima edizione della Notte in Rosso, in calendario per il 2 agosto.

Miriam Hamdi