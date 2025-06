Alla Reggia di Venaria, primo assaggio di Sere d'Estate: al via la 2^ edizione di Jazzarìa

Sabato 28 e domenica 29 giugno torna con la sua seconda edizione JAZZARÌA, i concerti jazz alla Reggia di Venaria realizzati in collaborazione con Blue Note Milano, e con Scalo Milano

Outlet & More come event sponsor e Radio Monte Carlo radio ufficiale.



Due appuntamenti sotto le stelle e nel magico contesto a lume di candela delle Sere d’Estate alla Reggia, con protagonista la grande musica di Ray Gelato & The Giants accompagnati dalla cantante Emma Smith, nella prima serata, e la leggendaria voce di Dee Dee Bridgewater con il suo quartetto e con la presenza del trombettista Fabrizio Bosso, nella seconda serata.

JAZZARÌA rappresenta un’anteprima delle Sere d’Estate alla Reggia - le aperture estive serali della Reggia, delle mostre e dei Giardini fino alle ore 23 – e rientra nell’ambito di Blue Note Off,

il format nato con l’obiettivo di portare la grande musica proposta dal celebre jazz club fuori dalla sua sede milanese.



Gli spettatori di entrambi i concerti di Jazzarìa non avranno solo l’occasione di ascoltare ottima musica, ma potranno anche visitare una delle Residenze Sabaude più imponenti d’Italia,

patrimonio Unesco e di godersi un aperitivo nei suoi splendidi Giardini in attesa dell’inizio dei concerti: il biglietto infatti include anche l’ingresso e la visita alla Reggia, ai Giardini e alle mostre in corso.



A partire dalle ore 18.30 e fino all’inizio dei concerti alle ore 21.45, il pubblico potrà ammirare il piano Nobile della Reggia - con gli spazi barocchi della Sala di Diana, progettata da

Amedeo di Castellamonte, la solennità della Galleria Grande e della Cappella di Sant’Uberto con il complesso delle Scuderie, opere di Filippo Juvarra, e la spettacolare Fontana del Cervo nella Corte d’onore – oltre a visitare i vasti Giardini nel cuore della loro fioritura, la mostra Magnifiche collezioni. Arte e potere nella Genova dei Dogi e l’esposizione Solid Light

dell’artista contemporaneo Anthony McCall. All’interno del Roseto, inoltre, inebriati dal profumo delle splendide rose bianche che lo caratterizzano, si potrà gustare un aperitivo accompagnati dal ritmo di un dj-set che intratterrà i visitatori nell’attesa per l’inizio dei concerti.