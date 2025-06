Al Cinema Fratelli Marx, l'attivista Nicolò Govoni presenta il documentario "School of life"

La storia e la missione dell’attivista e scrittore Nicolò Govoni raccontati nel documentario "School of Life" di Giuseppe Marco Albano. Il fondatore dell’organizzazione no-profit Still I Rise sarà a Torino venerdì 27 giugno alle 19 e alle 21 al cinema Fratelli Marx per incontrare il pubblico.

La trama

Nella maggior parte del mondo, la scuola è un ambiente di sviluppo cruciale in cui crescere, formarsi e trovare autorealizzazione. Poi ci sono alcuni posti in cui la scuola ti salva la vita. La missione dell'organizzazione no-profit Still I Rise è risolvere la crisi scolastica globale emancipando i bambini più discriminati, poveri e vulnerabili attraverso un modello educativo all'avanguardia che mira a fornire un'istruzione eccellente, gratuita, a tutti i bambini del mondo.