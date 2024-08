Moncalieri, causa un incidente e poi fugge senza prestare soccorso

E' ancora avvolto dal mistero quanto successo nei giorni scorsi in viale del Castello a Moncalieri. La Polizia locale sta indagando su un incidente capitato nel pomeriggio di mercoledì, quando una vettura ha colpito un'altra e poi si è data alla fuga senza fermarsi a capire se aveva provocato danni ed era necessario prestare soccorso.

I fatti in viale del Castello

Il conducente dell'auto colpita ha chiamato gli agenti per raccontare cosa gli era successo: per fortuna non ha subito gravi danni, ma il guaio resta, specie nei giorni a ridosso del ferragosto, con molte officine e ricambisti chiusi.

Indaga la Polizia locale

La Polizia locale sta ricostruendo la dinamica dei fatti e spera, con l'ausilio delle telecamere di zona, di riuscire a risalire all'identità della persona che era al volante della vettura che poi si è dileguata.