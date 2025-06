Da Torino, la nuova edizione di Cubo Live: riparte la rassegna estiva itinerante di concerti gratuiti

È Torino a inaugurare la quinta edizione di “CUBO LIVE. Luoghi, Idee, Voci, Eventi”, la rassegna itinerante di concerti gratuiti promossa da CUBO, museo d’impresa del Gruppo Unipol. Tre gli appuntamenti nel capoluogo sabaudo, dal 24 al 26 giugno, presso il salone delle feste dell’Hotel Principi di Piemonte | UNA Esperienze: le sonorità jazz di Nir Felder Trio, il virtuosismo classico del Duo Sirano e la vivacità folk di Danilo Rossi & The New Gipsy Project.



In accordo con la missione del museo che è quella di “condividere cultura”, il programma estivo di CUBO è pensato per accogliere, intrattenere e, soprattutto, diffondere cultura grazie al linguaggio coinvolgente e universale della musica, uscendo dal perimetro delle sue sedi di Bologna e Milano per farsi luogo diffuso e partecipato.