Festa della Musica: le celebrazioni del Sermig alla Basilica di Superga

Il Sermig di Torino si prepara a festeggiare la conclusione dell'anno accademico del Laboratorio del Suono. Domenica 29 giugno, a partire dalle 15.30, nella cornice della Basilica di Superga è prevista una giornata all'insegna della musica.

Tanti gli artisti che si esibiranno: a partire dall'Orchestra e il Coro dell'Arsenale della Pace (diretti da Mauro Tabasso e Roberta Bacciolo), all'Ensemble cameristico degli allievi del Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Torino (con Patrizia Radici e Francesca Gosio come direttrici), ai pianisti Christian Puligheddu (allievo della Scuola Pianistica Internazionale di Anna Maria Cigoli) e Riccardo Zigoni, fino agli Ensemble del Laboratorio del Suono (l'Ensemble di Musica da camera diretto da Luciana Valeriani, l'Ensemble di Violoncelli diretto da Fabrice de Donatis, le Chitarre della Pace & Co. e le Corde Libere dirette da Gian Paolo Lopresti).

Una festa che intende celebrare i frutti del lavoro dell'anno passato e ricordare a tutti che è attraverso il dialogo che è possibile una vera convivenza civile.