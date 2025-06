Musica Regina in Villa: al via la quarta edizione dell'International Music Festival

Torna per la sua quarta edizione consecutiva Musica Regina in Villa – International Music Festival, sotto la direzione artistica del Maestro Francesco Mazzonetto. L’evento si svolge nella prestigiosa cornice di Villa della Regina, residenza sabauda e patrimonio UNESCO, e si conferma uno dei momenti più attesi dell’estate culturale torinese.

Organizzato dall’Associazione Apeiron in collaborazione con l’Associazione Amici di Villa della Regina, il Festival è da sempre dedicato alla costruzione di Connessioni tra generi musicali, arti e generazioni. In programma, una settimana di concerti con grandi interpreti della scena internazionale e giovani talenti emergenti.

Tra gli ospiti più attesi: il pianista statunitense Jeffrey Swann, il duo pianistico Marco Sollini e Salvatore Barbatano, l’attrice Amanda Sandrelli, il violoncellista Sandro Laffranchini (primo violoncello del Teatro alla Scala), e naturalmente il direttore artistico Francesco Mazzonetto, anche in veste di interprete in diverse serate.

“Oltre l’importante aspetto performativo, il Musica Regina in Villa International Music Festival vuole far riscoprire, attraverso la grande musica, lo spirito aggregativo e comunitario del recital musicale. Sin dalla prima edizione, il mio obiettivo è favorire la costruzione di Connessioni durature tra le persone – commenta Mazzonetto - agevolando lo scambio di idee e di visioni sulle diverse espressioni musicali e artistiche, accrescendo così di anno in anno il numero degli artisti presenti a Villa della Regina, un luogo di estrema meraviglia architettonica e naturale, patrimonio Unesco. Uno degli obiettivi del Festival è infatti anche diffondere la conoscenza degli eleganti ambienti interni e dei magnifici Giardini della Villa”.