L'Accademia del Panino: dove da oltre dieci anni il panino è un must

Evocate per la prima volta da Luca Iaccarino, le acciughe al verde “che non possono mancare sulle tavole di una piola come si deve”, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Buonissima si sono trasformate in una sorta di mantra citato e ricitato in diversi degli interventi successivi. Né le acciughe né il bicchier di vino “bevuto in maniche di camicia” però, indicati come immagine sintetica della Summer Edition di Buonissima, erano però presenti sul tavolo posto all’uscita della conferenza stampa: solo acqua – ovviamente san Pellegrino e Panna sponsor della manifestazione – e nient’altro. Ma tutto quel parlare di acciughe e vino, mi hanno fatto venir fame e – nonostante mi aspettino cinque giorni di pranzi e cene – decido di andarmi a mangiare un boccone all’Accademia del Panino, dove quest’ultimo sanno farlo veramente.

L’Accademia del Panino: un altro pianeta

A questo indirizzo, che conosco da tempo, torno sempre molto volentieri a pranzo (nelle ore serali è aperto solo il giovedì per l’aperitivo). Innanzitutto perché il luogo dov’è situato, sotto la Mole e di fronte a Palazzo Nuovo, specie nelle ore di punta gli imprime una vivacità inattesa per Torino. Ma non è questo a spingermi qui: pur preferendo di mio un buon piatto a un panino, è all’Accademia del Panino che ho scoperto che i panini e i tramezzini possono trasformarsi, a tutti gli effetti, in ottimi piatti: preparati con cura davanti ai vostri occhi, puntati su materie prime di qualità, serviti al tavolino con sorridente professionalità, accompagnati da buone birre. E già, perché nemmeno qui c’è il vino, ma i panini non mancheranno di farvi sorvolare su questo pur non secondario particolare.

Small is beautiful… and good

Sebbene il locale sia davvero minuscolo – ed è questo fatto ad impedire lo stoccaggio del vino – non sedetevi immediatamente nel dehors o all’interno. E siccome quasi sicuramente vi accoglieranno con un divertito “avanti… c’è posto!”, anche quando ad assieparsi davanti al bancone in composta ci saranno numerosi clienti, approfittatene! In caso contrario vi perdereste un pezzo decisivo dello spettacolo: quello in cui Luca Muolo, titolare dell’Accademia, prepara il vostro panino: con gesti precisi, movimenti calcolati e, soprattutto, con la cura tipica di un’artigianalità che ormai va via via sparendo. E non sottovalutate questi gesti, questi movimenti e questa cura: anch’essi sono “ingredienti” che scoprirete essere decisivi nel creare le sensazioni che proverete quando il panino potrete finalmente addentarlo.

I panini come a scuola

Ma come sono i panini (e i tramezzini) di questa singolare Accademia? Sono molti, variegati, ed elencati per sezioni in una divertente carta tutta “scolastico-accademica”: si va così dalle “Elementari” alle “Medie”, fino alle “Superiori”, per passare poi all’Università con la “Triennale”, la “Magistrale”, il “Dottorato” e il “Master”. Ma non ci si ferma qui, visto che i panini potranno diventare anche “Accademici”. E, sia che prendiate il panino base sia che decidiate di intraprendere un “curriculum di studi” più impegnativo, il risultato saprà stupirvi. E non mancherà nemmeno “Il panino del mese”. Gli ingredienti di quello di giugno? Insalata di pollo, sedano e grana, rucola, burrata, peperoni conditi, salsa con mango, curry e zenzero. A tutta prima vi sembreranno tanti e di non facile raccordo. Basterà però il primo boccone, che trasmetterà al vostro palato un senso di inattesa freschezza, a farvi cambiare idea. Scoprirete così che anche un panino può diventare un’esperienza!

Tipologia locale: Panineria

Indirizzo: Via sant’Ottavio 27/A – Torino

Sito web: www.accademiadelpanino.com

Prezzo: Panini e tramezzini (da 3.50 a 25€ - quest’ultimo, l’Accademico, per due persone).

Panino del mese (13€)

Ultima visita: giugno 2025

Sensazioni al volo: ambiente minuscolo con dehors, simpatia e spontaneità, artigianalità ormai rara nel mondo del panino, qualità inattesa, prezzi nella norma. Un luogo dove scoprire i panini fatti “come si deve”.